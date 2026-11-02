Antalya Kepez\'de yıldırım isabet eden müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi

Antalya Kepez'de yıldırım isabet eden müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya'da akşam saatlerinde başlayan sağanak kentin farklı noktalarında etkili olurken Kepez Göçerler Mahallesi'nde yıldırım isabet eden müstakil evde yangın çıktı. Evde kimsenin bulunmadığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü ve ev kullanılamaz hale geldi.
Antalya'da yıldırımın isabet ettiği müstakil ev, çıkan yangında küle döndü. Olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağış uyarısında bulunduğu Antalya'da akşam saatlerinde bir anda başlayan sağanak, kentin farklı noktalarında etkili oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, araçlar ve yayalar zor anlar yaşadı. Kentte yağış aralıklarla devam ederken, Kepez ilçesinde bir müstakil eve yıldırım isabet etti. Göçerler Mahallesi 5370. Sokak'taki evde yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Evde yangın esnasında kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
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