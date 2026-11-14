Antalya Korkuteli'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 5 yaralı - Son Dakika
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Antalya Korkuteli'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 5 yaralı

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Antalya Korkuteli\'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 5 yaralı
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Antalya Korkuteli\'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 5 yaralı
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Antalya Korkuteli'de Korkuteli-Denizli kara yolunda hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; ölen kişinin cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli- Denizli kara yolu Korkuteli Çevre Yolu, İmrahor Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Korkuteli istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Uğur K. yönetimindeki 07 EUN 68 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Uğur K. ile araçta bulunan R.B., M.U., S.A. ve Y.A. yaralandı. Araçta yolcu olarak bulunan Gökhan Cicim ise olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Gökhan Cicim'in cenazesi ise otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalya Korkuteli'de hafif ticari araç şarampole yuvarlandı, 1 kişi öldü, 5 yaralı - Son Dakika
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