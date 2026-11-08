Antalya Serik'te cami tuvaletine kilitlenen vatandaş imamın kapıyı açmasıyla kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Antalya Serik'te cami tuvaletine kilitlenen vatandaş imamın kapıyı açmasıyla kurtuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Antalya'nın Serik ilçesinde bir camide vakit namazı sonrası tuvalete giren vatandaş, kapının kilitlenmesiyle içeride mahsur kaldı. Cep telefonuyla 112'yi arayan vatandaş, cami imamının kapıyı açmasıyla kurtuldu; itfaiye ekipleri de sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde vakit namazının ardından girdiği cami tuvaletinin kapısı üzerine kilitlenen vatandaş, cami imamının çağrılıp kapıyı açmasıyla bulunduğu yerden çıkabildi.

Olay, Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi'nde bulunan bir camide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vakit namazını kıldıktan sonra lavaboya giren Abdurrahman Uyar, bir süre sonra kapının kilitlenmesiyle içeride mahsur kaldı. Kendi imkanlarıyla kapıyı açamayan Uyar, cep telefonuyla 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bu sırada içeriden gelen sesleri ve kapıya vurulmasını duyan çevredeki vatandaşlar durumu cami imamına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Serik itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen cami imamı kapıyı açarak vatandaşın çıkmasını sağladı.

Yaşadığı olayı anlatan Abdurrahman Uyar, "Namaz sonrası sıkışınca tuvalete koştum. Sonra baktım tuvalet kilitlenmiş. 112'yi aradım. Kapıya vurdum, o esnada komşular cami imamına haber verdi. İtfaiye de geldi. Bu şekilde kurtulduk" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeAntalyaGüncelYaşamCamiSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul’da boks maçında ortalık karıştı Aliev’i taraftarlar dövdü İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü
Anne-kızın kahreden sonu Otomobilleri kağıt gibi ezildi Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı
500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi 500 günlük istismar kabusunu bir oyun bitirdi
Sağanak, fırtına ve kar geliyor Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı Sağanak, fırtına ve kar geliyor! Meteoroloji’den 18 il için sarı kodlu uyarı
Bakan Işıkhan duyurdu Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor Bakan Işıkhan duyurdu! Tüm emeklileri kapsayan düzenleme geliyor
14:11
Riyad’da füze alarmı Aramco gökdeleninin camları patladı
Riyad'da füze alarmı! Aramco gökdeleninin camları patladı
13:28
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı Zenginlik şartı
Saba Tümer aradığı erkeğin özelliklerini saydı! Zenginlik şartı
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan’da Aliyev havalimanında karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da! Aliyev havalimanında karşıladı
12:26
Galatasaray’ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
Galatasaray'ın Amedspor maçı sonrası yayınladığı video ortalığı karıştırdı
12:13
Erdoğan’ın ziyareti öncesi Aliyev’den dikkat çeken Karabağ mesajı
Erdoğan'ın ziyareti öncesi Aliyev'den dikkat çeken Karabağ mesajı
11:49
Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 14:25:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya Serik'te cami tuvaletine kilitlenen vatandaş imamın kapıyı açmasıyla kurtuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android