Mersin'de araç içinde eşine şiddet uygulayan adam, çevre sakinleri tarafından fark edildi.
Aracın kapısını açan duyarlı vatandaşlar eşini döven adama, "Gücün ona mı yetiyor?" diyerek tepki gösterdi. Öfkeli kalabalık kısa sürede büyüyerek karısını döven adamı linç etti. Eşine saldıran adam uğradığı şiddetin ardından neye uğradığını şaşırdı. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Araç içinde eşini döven adam yaptığına pişman edildi - Son Dakika
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