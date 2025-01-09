Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü - Son Dakika
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Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü

Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde, bir otomobilde çıplak bulunan 39 yaşındaki bir erkek ve 44 yaşındaki bir kadının havasızlık sonucu hayatını kaybettiği düşünülüyor. Çiftin, ilişkiye girerken ısınmak için otomobilin motorunu çalıştırdığı ve bu yüzden havasız kaldığı tahmin ediliyor. Polis, çiftin ailesinin kayıp olduğunu bildirmesi üzerine durumu keşfetti.

09.01.2025 14:31
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Almanya'da otomobilde çıplak halde bulunan çiftin, ilişkiye girerken ısınmak için motoru çalıştırmaları sonucu havasızlıktan hayatını kaybettiği düşünülüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki Bottrop şehrinde, polis tarafından kilitli bir garajda 39 yaşındaki bir erkek ve 44 yaşındaki bir kadının cansız bedenleri bulundu.

Polise göre, isimleri açıklanmayan çıplak çift, ısınmak için arabanın motorunu çalıştırmış ve bunun sonucunda havasız kalarak yaşamını yitirmiş görünüyor.

Ticari bir binanın arkasında yer alan garajın metal kapısının arkasında, otomobil motorunun saatlerce çalışır durumda kaldığını kimse fark etmemişti.

Polis, adamın ailesinin günlerdir kayıp olduğunu bildirmesi üzerine garaj kapısını açtı.

Bu sırada, şehirdeki görevliler kadının ani kayboluşuyla ilgili de soruşturma başlatmıştı.

Polis, herhangi bir suç belirtisi olmadığını, ancak adli bilimcilerin tam olarak ne olduğunu tespit etmek için yoğun çaba sarf ettiğini açıkladı. Çiftin kanındaki karbonmonoksit seviyelerini belirlemek için testler yapılıyor.

"Tüm şüpheleri ortadan kaldırmak için savcılık, cesetler üzerinde otopsi yapılmasını emretti."

Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Almanya, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Araç içinde ilişkiye giren çift, karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Kadir yılmaz:
    cünüp gittiler desene!!! 50 13 Yanıtla
  • Mustafa Temizer:
    Bennu Gerede imrenmiştir bunlara... 55 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Arabada 5 evde 15 44 4 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    camları 1 parmak açmak lazım hep 36 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    orda cehennemi yaşarlar 16 18 Yanıtla
    Mehmet Erginer:
    Sen cennet e gir yeter 0 0
  • Melek Akpınar:
    Öylecenemi gitmişler 21 6 Yanıtla
  • Şenol İnal:
    Araba fantazisi olanlar bir daha düşünsün bence 21 5 Yanıtla
    uRaZ’ın DÜNYASI:
    tanrı konuştu ... 0 0
  • mert çelik:
    ne guzel 15 8 Yanıtla
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