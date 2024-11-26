Aracın içerisinde biriken sigara izmaritlerini çevredekilere aldırış etmeden sokak ortasına döken kadının görüntüleri büyük tepki çekti. O anları kayda alan vatandaş, izmaritleri sokağa döken kadına tepki gösterdi. Kadın da "Üstüme döküldü" diyerek savundu.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyini anlamak için çevreye olan yaklaşımına bakmak yeterlidir. Çevresini kirleten bir toplum, aslında değerlerini, ilişkilerini ve geleceğini de kirletir" yorumunu ekledi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti - Son Dakika
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