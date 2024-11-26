Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti - Son Dakika
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Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti

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Arabanın yolcu koltuğunda oturan bir kadın araçta biriktirdikleri izmaritleri arabayı açarak sokağın ortasına döktü. O anlar yoldan geçen bir başka kişi tarafından saniye saniye kaydedildi. İzmaritleri sokak ortasına atan kadın kendisini ''Üstüme döküldü'' diyerek savundu.

26.11.2024 13:44  Güncelleme: 13:58
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Aracın içerisinde biriken sigara izmaritlerini çevredekilere aldırış etmeden sokak ortasına döken kadının görüntüleri büyük tepki çekti. O anları kayda alan vatandaş, izmaritleri sokağa döken kadına tepki gösterdi. Kadın da "Üstüme döküldü" diyerek savundu.

"ÇEVRESİNİ KİRLETEN BİR TOPLUM..."

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir toplumun gelişmişlik düzeyini anlamak için çevreye olan yaklaşımına bakmak yeterlidir. Çevresini kirleten bir toplum, aslında değerlerini, ilişkilerini ve geleceğini de kirletir" yorumunu ekledi.

Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti

Sosyal Medya, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aracın kapısını açıp sokağa attı, savunması da pes dedirtti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ömer Bilgin:
    en ağır ceza kesilsin 20 0 Yanıtla
  • Ekrem Tepecik:
    Bu tür müdahaleleri çok faydalı görüyorum. Çevremize,topluma sahip çıkılması gayet güzel... 11 0 Yanıtla
  • Aa:
    plakayı paylaşın gecirsinler cezayı 7 0 Yanıtla
  • UCR:
    EDEP PARAYLA DEGİLKİ! CEZA KESCEK İNSAN YOK ÜLKEDE VE CEZALAR CAYDIRICI DEGİL! BÜTÜN CEZALAR KAT KAT ARTTIRILMALIKİ CAYDIRICILIGI OLSUN! 5 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Bazı kişiler temizliği ve temiz olmayı sevmez demekki abla'da temiz olmayı sevmiyormuş insanın içinde olacak zorla olmaz zorlamayın 4 0 Yanıtla
  • Fahri Sağgül:
    Kesin cezasını gitsin 4 0 Yanıtla
  • Abdurrahman Taşer:
    İdam gelsin aaa. K 3 0 Yanıtla
  • Hasan Kiremitci:
    34 BP 3707 Toyota 0 0 Yanıtla
  • Mert Kafkas Sahin:
    Okuz Aleyhisselam 0 0 Yanıtla
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