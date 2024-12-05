Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı - Son Dakika
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Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı

Aracın kaputuna giren fareyi konuşarak ikna etmeye çalıştı

Antalya'da bir vatandaş, sabah saatlerinde kızını okula bırakmak için aracıyla yola çıktı. Ancak bir süre sonra aracında devir kaybı yaşadı. Araç sahibi, aracını uygun bir noktaya çekip kaputu açtığında motor bölümünde bir lağım faresi buldu. Fareyi çıkarmak için uzun süre çabalayan vatandaşın durumu, çevredeki diğer vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi.

05.12.2024 17:25
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Antalya'da sabah saatlerinde kızını okula bırakmak için aracıyla yola çıkan bir vatandaş, bir süre ilerledikten sonra aniden devir kaybı yaşadığını fark etti. Aracı uygun bir noktaya çeken ve kaputu açarak sorunun nerede olduğunu anlamaya çalışan vatandaş, duyduğu bir ses ile hayatının şokunu yaşadı.

FAREYİ İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Aracın motor bölümünde bir lağım faresi olduğunu gören vatandaş, ne yapacağını bilemedi. Fareyi bulunduğu yerden çıkarmak için uzun süre çaba sarf eden vatandaşın, "Hadi oğlum çık git, hadi in aşağı geldik. Ne gıcık bir hayvansın" dediği duyuldu.

3-sayfa, Antalya, Gündem, Yaşam, Son Dakika

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