İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi fırından ekmek aldıktan sonra aracına bindi. Ne olduysa bundan sonra oldu.
Şahıs, aracını fırının merdivenlerinden sürerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O sırada fırından çıkan bir kadın neye uğradığını şaşırdı. Olanlara anlam veremeyen kadın, sürücünün arkasından el salladı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aracını fırının merdivenlerinden sürerek yoluna devam etti - Son Dakika
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