Aracını fırının merdivenlerinden sürerek yoluna devam etti

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Erdoğan\'dan \'Necip Fazıl\' mesajı: Ayasofya\'yı açmak bize nasip oldu

Ferdi Tayfur\'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

Herkes bu pozisyona "Gol" dedi! Mert\'ten inanılmaz kurtarış

Özgür Özel\'den \'İmralı\' açıklaması: Ne tıkayan ne bozan oluruz ama...

Almanya\'daki havalimanlarında tüm sistem çöktü! İşlemlerin hepsi manuel yapılıyor

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi fırından ekmek aldıktan sonra aracına bindi. Ne olduysa bundan sonra oldu.

ARACINI MERDİVENLERDEN SÜRDÜ, KADIN ŞAŞKINLIKLA EL SALLADI

Şahıs, aracını fırının merdivenlerinden sürerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O sırada fırından çıkan bir kadın neye uğradığını şaşırdı. Olanlara anlam veremeyen kadın, sürücünün arkasından el salladı.