Aracını fırının merdivenlerinden sürerek yoluna devam etti - Son Dakika
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Aracını fırının merdivenlerinden sürerek yoluna devam etti

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Beylikdüzü'nde fırından ekmek alan bir vatandaş, aracını fırının önündeki merdivenlerden aşağı sürerek yoluna devam etti. O sırada fırından çıkan bir kadın, şaşkınlıkla sürücüye el salladı.

04.01.2025 19:02
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İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir kişi fırından ekmek aldıktan sonra aracına bindi. Ne olduysa bundan sonra oldu.

ARACINI MERDİVENLERDEN SÜRDÜ, KADIN ŞAŞKINLIKLA EL SALLADI

Şahıs, aracını fırının merdivenlerinden sürerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. O sırada fırından çıkan bir kadın neye uğradığını şaşırdı. Olanlara anlam veremeyen kadın, sürücünün arkasından el salladı.

Aracını fırının merdivenlerinden sürerek yoluna devam etti

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Son Dakika 3.Sayfa Aracını fırının merdivenlerinden sürerek yoluna devam etti - Son Dakika

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