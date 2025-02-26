Aralarına aldıkları çocuğu dövüp görüntüleri yayınladılar - Son Dakika
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Aralarına aldıkları çocuğu dövüp görüntüleri yayınladılar

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Bursa'da bir grup genç, tek başına olan bir çocuğu darbederek o anları kayda aldı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26.02.2025 11:07
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Bursa'da yaşanan korkunç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir grup genç, tek başına olan bir çocuğu darp ederek o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olay büyük tepki çekerken, yetkililer harekete geçti ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Olayın, Bursa'nın merkez ilçelerinden birinde yaşandığı öğrenildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, birkaç gencin bir çocuğun etrafını sardığı ve onu darp etmeye başladığı görülüyor. Küçük çocuğun çığlıklarına rağmen saldırganların şiddeti artırdığı, bazı anlarda gülerek cep telefonuyla kayda aldıkları fark ediliyor.

OLAYA MÜDAHALE EDEN ÇIKMADI

Görgü tanıkları, saldırıya uğrayan çocuğun tek başına yürüdüğü sırada gençler tarafından kıstırıldığını ve saldırıya uğradığını belirtti. Çevrede olaya müdahale eden kimsenin olmaması, vatandaşların kamusal alanlardaki güvenlik eksikliğine dair tepkilerine neden oldu.

"ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLEMEZ"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, binlerce kişi olayın faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik şiddet olaylarının giderek artması, toplumda büyük endişe yaratıyor. Kullanıcıların birçoğu, "Şiddet normalleşemez, çocuklarımızın güvenliği sağlanmalı!" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, görüntülerdeki gençlerin kimliklerini tespit etmek için incelemelere başladı.

Aralarına aldıkları çocuğu dövüp görüntüleri yayınladılar

Grup Genç, İnceleme, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aralarına aldıkları çocuğu dövüp görüntüleri yayınladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ayhan Tezcan:
    siittin sene bu kafalar değişmez işi gücü şiddet olan toplum olmuşuz nereye gidiyoruz nerede bu insanlık 38 0 Yanıtla
  • murat özdemir:
    Çoğunun adresini biliniyor, güzel haberlerin gelmesi an meselesi... 23 2 Yanıtla
  • Osman Koca:
    7 gün ıslah evinde yatsalar hacca gitmiş gibi olurlar 16 2 Yanıtla
  • Nis Ard:
    bebekler babalarindan gördüklerini yapiyor, Arap ve Türk halkı bu şekilde kavga eder teke tek diye birşey yoktur, hele yere düştü ise normalde yumruk sıkmayı bilmeyyen gelir vurur, ama Avrupa ve ABD de kavga edenler kozlarını paylasir kolay kolay yan taraftan gelip de cullanmazlar yani linç yoktur, 2 kişiden birisi dayağı yer yani güçlü olan kazanır, ama bu ortadoğu da suru6paikolojisi ile kavga edilir güçlü dahi olsan zayıf korkak ölüm sürü şeklinde hareket edenlere yenilirsin, ve o cahil surudekiler boburlenir güçlü olduğunu sanır halbuki teke tek olsalar yenilecekler ... 7 0 Yanıtla
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