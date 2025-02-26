Aralarına aldıkları çocuğu dövüp görüntüleri yayınladılar

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Bursa'da yaşanan korkunç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir grup genç, tek başına olan bir çocuğu darp ederek o anları cep telefonuyla kayda aldı. Görüntülerin yayılmasının ardından olay büyük tepki çekerken, yetkililer harekete geçti ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.

Olayın, Bursa'nın merkez ilçelerinden birinde yaşandığı öğrenildi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, birkaç gencin bir çocuğun etrafını sardığı ve onu darp etmeye başladığı görülüyor. Küçük çocuğun çığlıklarına rağmen saldırganların şiddeti artırdığı, bazı anlarda gülerek cep telefonuyla kayda aldıkları fark ediliyor.

OLAYA MÜDAHALE EDEN ÇIKMADI

Görgü tanıkları, saldırıya uğrayan çocuğun tek başına yürüdüğü sırada gençler tarafından kıstırıldığını ve saldırıya uğradığını belirtti. Çevrede olaya müdahale eden kimsenin olmaması, vatandaşların kamusal alanlardaki güvenlik eksikliğine dair tepkilerine neden oldu.

"ŞİDDET NORMALLEŞTİRİLEMEZ"

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından, binlerce kişi olayın faillerinin tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti. Özellikle çocuklara ve gençlere yönelik şiddet olaylarının giderek artması, toplumda büyük endişe yaratıyor. Kullanıcıların birçoğu, "Şiddet normalleşemez, çocuklarımızın güvenliği sağlanmalı!" gibi yorumlarla tepkilerini dile getirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Polis ekipleri, görüntülerdeki gençlerin kimliklerini tespit etmek için incelemelere başladı.