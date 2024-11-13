Aralarında cerrah ve profesörler de var! Yüzlerce kişi "Altın" vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika
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Aralarında cerrah ve profesörler de var! Yüzlerce kişi "Altın" vaadiyle dolandırıldı

Aralarında cerrah ve profesörler de var! Yüzlerce kişi "Altın" vaadiyle dolandırıldı

Türkiye'nin tanınmış cerrah ve profesörlerinin de aralarında bulunduğu yüzlerce kişi, 'altın'a yüksek kar vaadiyle dolandırıldı. İddialara göre, adli sicil kaydında birçok nitelikli dolandırıcılık cezası bulunan E.K., yurtdışındaki prestijli şirketlerin adlarını ve faaliyetlerini kopyalayarak kurduğu şirket ve dolandırıcılık şebekesiyle bu kişileri dolandırdı.

13.11.2024 14:46
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Aralarında Türkiye'nin tanınmış cerrah ve profesörlerinin de bulunduğu yüzlerce vatandaşın "Altın'a yüksek kar" vaadiyle dolandırıldığı öne sürüldü.

Adli sicil kaydında bir çok nitelikli dolandırıcılık cezası bulunduğu öne sürülen E.K.'nin bir süredir yurtdışındaki prestij sahibi şirketlerin adlarını ve faaliyetlerini kopyalayarak kurduğu şirket ve organize ettiği dolandırıcılık şebekesiyle aralarında tanınmış insanların da bulunduğu yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edildi.

DUBAİ TATİLLERİNDE LÜKS İÇİNDE YAŞIYOR

Hiçbir resmi izni bulunmadan insanlardan topladığı milyarlarca liralık paralar sayesinde, Dubai tatillerinde lüks içinde yaşadığı konuşulan E.K.'nin sahte evraklarla kendinin olmayan altın madenleri ve depolarını kendisininmiş gibi göstererek yüksek kar vaadiyle yüzlerce insanı dolandırdığı öne sürüldü.

PARALAR BUHAR OLDU

E.K. ve şebekesinin vaatlerine inanarak gayrimenkullerini satan veya dövizlerini bozduran yüzlerce insan, adlarına yapıldığı söylenen altınların hiç var olmadığını ve paralarının buhar olduğunu öğrendiler.

ZORBALIKLA "ALACAĞIM YOKTUR" YAZILI KAĞIT İMZALATMIŞ

Bununla da yetinmeyen E.K.'nin paralarını almak isteyen ya da adli makamlara başvuracaklarını söyleyen mağdurları dayak ve zorbalıkla tehdit ederek "Alacağım yoktur" yazılı evrak imzalattığı öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen ve parasını iadesini istediğinde de E.K.'nin adamları tarafından darp edildiğini söyleyen yaşlı bir mağdur da E.K.'nin benzer dolandırıcılık faaliyetlerinden dolayı Avrupa ve Afrika'nın bazı ülkelerinde de hakkında suç duyuruları bulunduğunu, bu kişinin tüm şebeke üyeleri ile birlikte yurtdışına kaçma hazırlı yaptığını iddia etti.

YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR

Mağdurlar ortadan kaybolan milyarlarca liralık paranın ve buhar olan altınların geri alabilmeleri için yetkililerin bir an önce harekete geçmesini bekliyor.

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aralarında cerrah ve profesörler de var! Yüzlerce kişi 'Altın' vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aralarında cerrah ve profesörler de var! Yüzlerce kişi "Altın" vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika
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