Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan ''Zorla evlendirildi'' diyenlere videolu yanıt - Son Dakika
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Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan ''Zorla evlendirildi'' diyenlere videolu yanıt

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Sosyal medya platformlarından biri olan TikTok'ta geçtiğimiz günlerde bir çift viral oldu. Canlı yayın açan ve sarmaş dolaş içerikler paylaşan ikili önce baba kız zannedilse de gerçek bambaşka çıktı. 19 yaşındaki Fadime ve 50 yaşındaki Ethem'in evli olduğu öğrenildi. Olayın yankıları sürerken genç kızdan zorla evlendirildiği iddialarına yanıt geldi.

10.02.2025 14:50
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Sosyal medya 19 yaşındaki Fadime ile 50 yaşındaki Ethem'in evliliğini konuşuyor. Aralarında tam 31 yaş fark olması genç kızın zorla evlendirilmiş olabileceğini düşündürdü. Fadime, sosyal medyada yaptığı paylaşımda iddiaları yalanlayıp mutlu olduğunu savundu.

"EĞER ZORLA EVLENSEYDİM..."

Zorla evlendirildiği iddialarını kesin bir dille yalanlayan genç kız, "Eğer zorla evlenseydim, devletimin polisi boşuna durmuyor, derdim ki zorla evlendiriliyorum, evlenmek istemiyorum" ifadelerine yer verdi.

"YOK YOK BU BÖYLE OLMAMALI"

Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın sunucusu Aslı Hünel, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda aralarında 31 yaş fark olan Ethem ve Fadime'nin evliliği için "Yok yok, bu böyle olmamalı! Kızın yaşının küçüklüğünü geçtim, beyin gelişimi bile tamamlanmamış. Bu evlilik iptal edilmeli, reşitlik yaş sınırı 22-23 olmalı. Aile onayı olmadan bu tarz evlilikler asla olmamalı! İzlerken sinirlerim bozuldu" yorumunu yaptı.

Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan \'\'Zorla evlendirildi\'\' diyenlere videolu yanıt

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Son Dakika 3.Sayfa Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan ''Zorla evlendirildi'' diyenlere videolu yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Kendine Has:
    Olayı tasvip etmiyorum ama tiksinecekseniz Acun'dan, Ali Ağaoğlu'ndan vs tiksinin!!! 151 4 Yanıtla
  • Akif Kececi:
    parasi olan sanatcilar iş insanlarida evleniyor o zaman normal mi 76 1 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Ah para ah sen nelere kadirsin 58 4 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    sunnettir. ben dogru buluyorum. dogru bulmayan muslumanim demesin. 8 35 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    olabilir nevar bunda.Önce akraba evlilikleri incelensin sapikça olan 34 6 Yanıtla
  • Alparslan:
    yaw size ne ülkenin derdi bunlar mj 20 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Zengin yapınca kimsenin gıkı çıkmıyor hatta alkışlanıyor ama fakir yapınca olmaz böyle bir şey bu evlilik olmaz diye hadsiz birisi isyan ediyor aslı hünel sen kimsin de insanların hayatına müdahale etme hakkı buluyorsun densiz. 17 0 Yanıtla
  • Neset null:
    saçlarınida boyamış güya meşrulaştırmaya malzeme yapmış ya insan utanır yuhhhh işte bunlardan çocuklarımızı korumamız lazım ah ulen 9 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Gönül İşlerine 7 0 Yanıtla
  • feyzi basatemür:
    aynen tvcu coşkun meymenetsiz 2 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Aralarındaki yaş farkı 31! Genç kızdan ''Zorla evlendirildi'' diyenlere videolu yanıt - Son Dakika
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