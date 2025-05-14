Arif Kocabıyık tahliye edildi

istanbul.34:

Elinde her mikrofonu alıp kendine yeni bir gelir kapısı arayan her kişi, 3-5 kişinin hoşuna gidecek yayın yaparak basın mensubu kartı alırsa, gerçek basın mensuplarına hakaret etmiş olmaz mı? ayrıca herhangi bir ilmi altyapısı olmadan bu işin teknik boyutlarını bilmeden cahil cesareti ile sokaklarda gezerek basın mensubu olunan başka bir ülkede var mıdır?