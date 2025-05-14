Arif Kocabıyık tahliye edildi

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan Arif Kocabıyık, 1 hafta tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.
Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Arif Kocabıyık'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Youtube'daki sokak röportajlarıyla tanınan Kocabıyık yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.
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