Arif Kocabıyık tahliye edildi - Son Dakika
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Arif Kocabıyık tahliye edildi

Arif Kocabıyık tahliye edildi

Sokak röportajlarıyla tanınan ve geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan Arif Kocabıyık yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

14.05.2025 20:34
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Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla tutuklanan Arif Kocabıyık, 1 hafta tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi.

ARİF KOCABIYIK İÇİN TAHLİYE KARARI

Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilen Arif Kocabıyık'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Youtube'daki sokak röportajlarıyla tanınan Kocabıyık yapılan itiraz üzerine tahliye edildi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA TUTUKLANMIŞTI

Antalya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'Cumhurbaşkanına Hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan YouTuber Arif Kocabıyık, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Sosyal Medya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arif Kocabıyık tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Hüseyin Ülgülü:
    NOLDU LAN TROLLER ADAM GERÇEKLERİ KONUŞUYOR KİMSEYE HAKARET ETMİYOR.. 50 59 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    otomatik faresi değilmi bu ? 66 29 Yanıtla
  • Doğan kuk:
    bu p"çi çıkarmasanızda olur faydası yok zararıda olmasın bari 50 30 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    gerçekleri duymak Akp illerin zoruna gidiyor a haberden başka birşey izlemedikleri için 37 30 Yanıtla
  • 5059145:
    o..çocuğu aramızda 26 19 Yanıtla
  • mert çelik:
    adamın arkası saglam 50 kere alıp bıraktılar trumpa bıle kafa tutsa yahudıler dokunamaz 12 14 Yanıtla
  • Barış Yılmaz:
    Olması gereken bu 13 10 Yanıtla
  • istanbul.34:
    Elinde her mikrofonu alıp kendine yeni bir gelir kapısı arayan her kişi, 3-5 kişinin hoşuna gidecek yayın yaparak basın mensubu kartı alırsa, gerçek basın mensuplarına hakaret etmiş olmaz mı? ayrıca herhangi bir ilmi altyapısı olmadan bu işin teknik boyutlarını bilmeden cahil cesareti ile sokaklarda gezerek basın mensubu olunan başka bir ülkede var mıdır? 17 3 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    suçu yoksa neden tutuldu. suçu varsa neden bırakıldı ? 17 1 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    O İPN,,,,Pİ,,,,, DEVLET İNCE Bİ AYAR VERDİ İKİNCİ DE DEVLET BİLİR HANGİ AYAR GEREKİYOR BU nesli tükenen ayilara?? 7 3 Yanıtla
  • n5685244:
    Geçmiş olsun 0 0 Yanıtla
  • TÜRK GÜCÜ:
    Azınlığın çoğunluğa her gün küfür edip bunu da normal gördüğü ama az bir ceza alınca da Diktatörlük var diye bağırıp agladigi yerdir Türkiye.. 0 0 Yanıtla
  • Halis demir:
    5816 yasa kaldırılsın kahramsnların bu yasaya ihtiyacı yok. 0 0 Yanıtla
  • Kasım Ömeroğlu:
    otomatik fare 0 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    sokak köpeklerini içeride derken al yine ipinden kurtulmuş 0 0 Yanıtla
  • Gakko 23:
    buna içeride. Coşkun masaj yapmıştır 0 0 Yanıtla
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