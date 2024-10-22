Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü

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Arjantin'in Glew kasabasında otobüs şoförü Leonardo Figueroa, direksiyon başındayken bıçaklanarak öldürüldü. Cerrahi maskeli bir yolcunun ani saldırısına uğrayan şoför, saldırganın otobüsten atlayarak kaçmasının ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, saldırganın Jesús Calipsto olduğunu belirledi. Calipsto'nun eşi, şoförle uzun yıllar önce yaşadığı ilişkiyi kocasının öğrendiğini ve bu yüzden cinayeti işlediğini itiraf etti.

22.10.2024 10:34  Güncelleme: 10:46
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Arjantin'in Glew kasabasında dehşet verici bir cinayet yaşandı. 506 numaralı hatta çalışan otobüs şoförü Leonardo Figueroa (43), direksiyon başındayken bıçaklanarak öldürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, cerrahi maskeli bir yolcunun otobüse bindiği ve şoförle kısa bir konuşmanın ardından ani saldırıya geçtiği görülüyor. Saldırgan, şoförü karın bölgesinden iki kez bıçakladıktan sonra hareket halindeki otobüsten atlayarak kaçtı.

Polis, saldırganın Jesús Calipsto (57) olduğunu belirledi. Olayın ardından karakola gelen saldırganın eşi, cinayetin şok edici nedenini ortaya çıkardı. Kadın, şoförle uzun yıllar önce yaşadığı ilişkiyi kocasının öğrendiğini ve bu yüzden cinayeti işlediğini itiraf etti.

Ağır yaralı şoför hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından birkaç sokak ötede yakalanan Calipsto'yu "kalleşçe cinayet" suçlamasıyla gözaltına aldı.

Yetkililer, cinayette soygun veya başka bir neden olmadığını, tamamen kıskançlık sonucu işlendiğini doğruladı. Olayın görgü tanıkları ifade vermeye devam ediyor.

Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü
Arjantin\'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü

Arjantin, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Cemilrepost Demiroğlu:
    İcardi namussuz diye tüm Arjantin i namussuz sanmayalım 30 9 Yanıtla
  • Tuna güler:
    Karısı ile ilişkisi varmış ama adı kıskanç koca :) 28 0 Yanıtla
  • Ozer Isik:
    Haber başlığı çok komik...Haberi yapan arkadaş için sorun olmuyor sanırım bu tip durumlar?????? 25 0 Yanıtla
  • fatih uçar:
    bu başlığı atanın ruh halinden şüpheliyiz. kıskanç koca öyle mi. kıskanmasın mı??? 10 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    E öldü sen ceza evinde hatun devamke 2 0 Yanıtla
  • Muhammet Önen:
    Kıskanç koca ne demek son dakika senin de üstünde enson haberi yakalasak adı ne olurdu acaba 1 0 Yanıtla
  • Murat Sert:
    iyi olmus ohh. 1 0 Yanıtla
  • Volkan null:
    ah be evladım keşke kıskanmasaydın bak suçsuz bir delikanlı senin yüzünden canından oldu, o güzel karına hiç mi acımadın masum zevklerden mahrum bıraktın onu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Arjantin'de kıskanç koca, karısıyla ilişkisi olan otobüs şoförünü direksiyon başında bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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