Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü - Son Dakika
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Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü

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Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine yapılan gönderme izleyicileri ikiye böldü. Bazı seyirciler böyle bir cinayetin unutulmaması gerektiğini söyleyerek canlandırmaları doğru bulurken, bazıları da böyle bir acının reyting malzemesi yapılmaması gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi.

20.10.2024 11:25
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Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti vardı. Narin ismi yerine 'Yasin' ismi kullanıldı ve cinayetle ilgili tutuklanan amca Servet karakteri olarak temsil edildi.

30 KİŞİLİK JAK TİMİ YER ALDI

Narin'in kaybolma süreci ve aile üyelerinin ifadeleri dizide ayrıntılı bir şekilde işlendi. Özel çekimler için İstanbul dışında bir köyde çekim yapıldığı, arama kurtarma sahnelerinde ise 6 kurtarma aracı ve 30 kişilik JAK timinin yer aldığı belirtildi. Dizide, sualtı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpekleri ve çeşitli iş makinelerinin de yer aldığı görüldü.

TEPKİ GÖSTEREN KADAR DOĞRU BULAN DA VAR

Dizideki Narin sahneleri ise izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu. Bazı izleyiciler, böyle bir cinayetin unutulmaması gerektiğini söyleyerek canlandırmaları doğru bulurken, bazıları da böyle bir acının reyting malzemesi yapılmaması gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi.

Arka Sokaklar\'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü

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Son Dakika 3.Sayfa Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Koray ERDOGAN:
    Arka sokaklar yasaklanmalı 27 144 Yanıtla
    Nevin Yilmaz:
    hayirdir nerene dokundu. 2 0
    Emir Kozcu:
    Sebep? Unutturmaya çalıştırdiklarınızi hatırlattıkları için mi? 2 0
    Mustafa Akdeniz:
    Hstr bok 1 0
  • Ömer Bilgin:
    unutulmamalı, unutturulmanali,susan Köyün vahşeti bu 155 2 Yanıtla
  • Can Tancan:
    Buna karşı gelenler kesin o köydendir 136 7 Yanıtla
  • Mustafa Akhan:
    Hepimiz çok iyi biliyoruz ki amaç Reyting 18 60 Yanıtla
    Emir Kozcu:
    Senden gelecek reyting ötede kalsın yaprak kafali 1 0
    Mustafa Akhan:
    Henüz failleri tespit edilememesi ne ne denmeli 1 0
  • Oguz null:
    doğru yapıldı en azından insanlar narin cinayetinde arka planın ne olduğu j neler döndüğünü düşünmelerini sağladı.insankqr diziden çıkarım yaptı. 69 3 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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