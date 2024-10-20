Arka Sokaklar dizisinin yeni bölümünde, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti vardı. Narin ismi yerine 'Yasin' ismi kullanıldı ve cinayetle ilgili tutuklanan amca Servet karakteri olarak temsil edildi.
Narin'in kaybolma süreci ve aile üyelerinin ifadeleri dizide ayrıntılı bir şekilde işlendi. Özel çekimler için İstanbul dışında bir köyde çekim yapıldığı, arama kurtarma sahnelerinde ise 6 kurtarma aracı ve 30 kişilik JAK timinin yer aldığı belirtildi. Dizide, sualtı arama kurtarma timi, eğitimli arama kurtarma köpekleri ve çeşitli iş makinelerinin de yer aldığı görüldü.
Dizideki Narin sahneleri ise izleyiciler arasında tartışmalara neden oldu. Bazı izleyiciler, böyle bir cinayetin unutulmaması gerektiğini söyleyerek canlandırmaları doğru bulurken, bazıları da böyle bir acının reyting malzemesi yapılmaması gerektiğini dile getirerek tepki gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arka Sokaklar'daki Narin sahnesi izleyicileri ikiye böldü - Son Dakika
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