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Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacakları bir ders verdiler - Son Dakika
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Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacakları bir ders verdiler

Mersin'de bir kişi, aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerini sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla taciz etti. Durumun ortaya çıkması sonrasında tacizci, tuzak kurularak çağrıldığı kafede kadınların eşleri tarafından darp edildi. Tacizce uğrayan kadınlardan biri "Kendini farklı isimlerle tanıtıp evli bekar fark etmeksizin bayanlara sosyal medyadan tacizlerde bulunuyor" dedi.

Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacakları bir ders verdiler
08.01.2024 - 11:00,  Güncelleme: 11:07
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Mersin'de bir şahıs, aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerini mesaj atarak taciz etti. O kadınlar ve eşleri plan yapıp tacizciyi tuzağa düşürerek darbetti.

"KOCANI BIRAK BENİMLE OL"

Mersin'de bir adam, aynı firmada çalıştığı arkadaşlarının eşlerine mesajlar gönderdi. O mesajlarda "Ben sana daha iyi bir hayat sunarım", "Kocanı bırak benimle ol", "Beline sarılırım ne güzel olur, saçlarını koklarım", "Sen benim ol, seninle en güzeli yaşamak isterim" gibi ifadeleri yer aldı.

TUZAK KURUP DÖVDÜLER

Mesajlar devam edince kadınlardan biri durumu eşine anlattı. Eşi de o tacizcinin kimliğini öğrenebilmek için tuzak kurdu. Kadının kocası ve diğer mağdurların eşleri o gün, o saatte kafeye geldi. Mağdur kadınların eşleri ellerindeki sopalarla tacizciye dayak attılar. Dayak sonucunda o tacizci yere düşüp baygınlık geçirdi.

"UYGUNSUZ TEKLİFLERDE BULUNDU"

Show Haber'in haberine göre tacize uğrayan kadın, "Kendini farklı isimlerle tanıtıp evli bekar fark etmeksizin bayanlara sosyal medyadan tacizlerde bulunuyor. Çarşıya bile çıkmaktan korkuyorum. Kendisiyle evlenmemi, daha iyi bir hayat sunacağı yönünde uygunsuz tekliflerde bulundu. Eşim sohbeti biraz devam ettir şahsın tam kimliği öğrenelim ve şikayetçi olalım dedi." ifadelerini kullandı.

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Mersin, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arkadaşlarının eşlerini taciz eden sapığa unutamayacakları bir ders verdiler - Son Dakika


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