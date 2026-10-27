Arnavutköy\'de çiçek dükkanındaki yangında yaralanan olmadı, iş yeri hasar gördü

İstanbul Arnavutköy'de bir çiçek dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Boğazköy İstiklal Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde bulunan çiçek dükkanında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İş yerinin alevler içinde kalması paniğe neden olurken yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu. İş yerinin alev alev yandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.