İstanbul Havalimanı yolu D-20 Karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen olayda seyir halinde olan sürücüler yolda at sürüsüyle karşılaştı.
Akan trafiğin ortasında başı boş dolaşan atlar trafiği tehlikeye attı. Başı boş dolaşan atlar nedeniyle yolda seyreden sürücüler hızlarını düşürünce uzun süre trafik yoğunluğu oluştu.
Bir sürücü, atların önünü kesmek için aracıyla manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Bu sırada yolda dolaşan atlardan biri ticari aracın çarpmasıyla öldü.
Atların karayolunda başı boş dolaşıp trafiği tehlikeye attığı anlar ve oluşan trafik yoğunluğu cep telefonu kameralarına yansıdı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı - Son Dakika
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