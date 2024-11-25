Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı - Son Dakika
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Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı

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İstanbul Arnavutköy'de karayolunda başı boş dolaşan 7 at trafik kazasına neden oldu. Atlardan biri, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, İstanbul Havalimanı yolu D-20 Karayolu'nda sabah saatlerinde gerçekleşti. Atların başı boş dolaşması nedeniyle trafiğin tehlikeye girmesi ve oluşan yoğunluk, cep telefonu kameralarına yansıdı.

25.11.2024 16:19  Güncelleme: 16:30
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İstanbul Havalimanı yolu D-20 Karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen olayda seyir halinde olan sürücüler yolda at sürüsüyle karşılaştı.

Arnavutköy'de 7 atın karayolundaki yolculuğu kazayla bitti

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Akan trafiğin ortasında başı boş dolaşan atlar trafiği tehlikeye attı. Başı boş dolaşan atlar nedeniyle yolda seyreden sürücüler hızlarını düşürünce uzun süre trafik yoğunluğu oluştu.

Arnavutköy'de 7 atın karayolundaki yolculuğu kazayla bitti

ATLARDAN BİRİ ÖLDÜ

Bir sürücü, atların önünü kesmek için aracıyla manevra yaptı ancak başarılı olamadı. Bu sırada yolda dolaşan atlardan biri ticari aracın çarpmasıyla öldü.

Arnavutköy'de 7 atın karayolundaki yolculuğu kazayla bitti

KAMERAYA YANSIDI

Atların karayolunda başı boş dolaşıp trafiği tehlikeye attığı anlar ve oluşan trafik yoğunluğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'deki Karayolu Faciası: 7 Atın Yolculuğu Kazayla Sonlandı - Son Dakika

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