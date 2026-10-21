Arnavutluk'ta protestolar 8. gününde polisin gaz ve su müdahalesiyle arbedeye dönüştü - Son Dakika
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Arnavutluk'ta protestolar 8. gününde polisin gaz ve su müdahalesiyle arbedeye dönüştü

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Arnavutluk'ta eğitim ücretlerinin düşürülmesi ve hükümetin istifası talebiyle süren protestolar 8. gününde polisin tazyikli su ve gaz müdahalesiyle arbedelere sahne oldu. Başbakan Rama'nın diyalog çağrısını reddeden öğrenciler, Başbakanlık önündeki sandalyeleri devirdi.

Arnavutluk'taki protestoların 8. gününde barışçıl başlayan gösteriler, gerginliğin tırmanmasıyla birlikte yine göstericiler ve polis arasında arbedelere sahne oldu. Polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Arnavutluk'ta eğitim ücretlerinin düşürülmesi ve devletin eğitime daha fazla yatırım yapmasını talep eden öğrencilerin başlattığı protesto gösterileri, Başbakan Edi Rama liderliğindeki hükümetin istifası talebiyle sekizinci gününde devam etti.

Başbakanlık binası önünde olaysız başlayan fakat ilerleyen saatlerde gerginliğin yükselmesiyle arbedenin yaşandığı protestoda göstericiler, güvenlik güçlerine taş, molotof kokteyli ve havai fişek atarken, polis de cop, tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla karşılık verdi.

Öğrenciler, Rama'nın diyalog çağrısını reddetti

Protestocu öğrenciler, Başbakan Rama'nın yaptığı diyalog çağrısını reddederek Rama'nın Başbakanlık binası önüne yerleştirdiği sandalyeleri devirdi ve üzerinde "diyalog" yazan kağıtları yırttı. Sandalyeler, Rama'nın "koşulsuz görüşmelere hazır olduğunu" açıklamasının ardından Başbakanlık binasının önüne yerleştirilmişti. Başbakan Rama, "Kim diyalog istiyorsa, istediği zaman, isterse burada bile görüşebiliriz. Hükümetle birlikte görüşmeye hazırım" demişti. Ancak öğrenciler, Rama'nın ayrılmasının ardından sandalyeleri devirerek Rama'nın "diyalog" teklifini reddetti.

Rama, sosyal medya üzerinden diyalog çağrısını reddederek istifasını talep eden protestoculara cevap vererek, konuşmak isteyen herkesle iletişime hazır olduğunu yineledi.

Ana muhalefet partisi lideri Berisha ise protestolarda şimdiye kadar 2 binden fazla gencin polis şiddetine maruz kaldığını, gözaltına alındığını veya tutuklandığını söyledi. Arnavutluk'un komünizm rejimin karanlık günlerinden bu yana böyle bir şey yaşamadığını söyleyen Berisha, Rama'nın istifa etmediği her gün kaçınılmaz olan sonu ertelediğini savundu.

Kaynak: İHA
BaşbakanlıkPolitika3. SayfaPolisDünyaSon Dakika

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