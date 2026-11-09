Artvin Kemalpaşa'da karda mahsur kalan vatandaşlar orman ekiplerince kurtarıldı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde araçlarının arızalanması ve yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kemalpaşa ilçesindeki Sultan Selim Dağı'nda kar yağışı sırasında araçları arızalanan vatandaşlar mahsur kaldı. Vatandaşların yardım çağrısı üzerine Arhavi Orman İşletme Müdürlüğünde görevli Mustafa Uçan ve İrfan Balcı bölgeye hareket etti. Karla kaplanan dağ yolunda ilerleyen ekipler, gece saatlerinde vatandaşların bulunduğu noktaya ulaştı. Yoğun kar yağışı ve soğuk hava altında arızalı araca müdahale eden ekipler, takviye kabloları yardımıyla aracı çalıştırdı. Aracın çalıştırılmasının ardından vatandaşların bölgeden güvenli şekilde ayrılmaları sağlandı.