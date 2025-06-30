Denizli'de aşırı hız sonucu kontrolden çıkarak savrulan otomobil, refüjdeki ağaca çarptı. Hurdaya dönen araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde Denizli-Pamukkale karayolunda Pamukkale'den Denizli kent merkezine doğru seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün aşırı hız yüzünden direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak refüjdeki palmiye ağacına çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle adeta ikiye bükülen otomobilin içerisinde sürücü sıkıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Kazada ağır yaralanan sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgi soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Aşırı hız yaptı, aracı hurdaya döndü! Sürücü ağır yaralı - Son Dakika
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