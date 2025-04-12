Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika
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Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı

Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ait olduğu öne sürülen WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili müstehcen yazışmalar yaptığı iddia edilen 2 asistan doktor görevden uzaklaştırılıp, idari soruşturma başlatıldı.

12.04.2025 15:08
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Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Cildiye Bölümünde görev yapan asistan doktorların WhatsApp grubunda kadın hastaların fiziksel özellikleri ve kıyafetleriyle ilgili yazışmalarının sosyal medyada paylaşılması tepki topladı.

DİĞER DOKTORLARI GÖREMEYE DAVET EDİYORLAR

Yazışmalarda doktorların, tedavi için gelen kadınlarla ilgili yaptıkları çirkin yorumlar görülüyor. Hastaları hakkında yorumlar yapan doktorlar, diğer doktorları da kendi hastalarını "görmeye" davet ediyor.

Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Yazışmaların ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 asistan doktor görevden uzaklaştırıldı.

Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı

Selçuk Üniversitesi'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Selçuk Üniversitesi, 3-sayfa, Eğitim, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Asistan Doktorlar, Müstehcen Yazışmaları Sebebiyle Görevden Uzaklaştırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ismail:
    hastanede kadın doktor isteyen kişiler haklıymış dimi 73 1 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    beni türk doktorlarına emanet etmeyiniz.... 45 5 Yanıtla
  • Müslüm Yaman:
    bide yeminli diyorlar 28 1 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    doktorlarin100 karaları iyi olmuş 24 1 Yanıtla
  • Oğuz Demir:
    hani hipokrat yemini. 14 1 Yanıtla
  • Bilal Akarsu:
    Atatürk beni bu namussuzlara emanet edin mi dedi 12 0 Yanıtla
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