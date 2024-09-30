Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü

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Bir hayvanat bahçesi görevlisi, ziyaretçilerin gözü önünde aslan tarafından parçalanarak öldürüldü.

Bir hayvanat bahçesi görevlisi, dehşete düşmüş seyircilerin önünde aslanı beslerken kapıyı güvenceye almayı ihmal ettiği için vahşice öldürüldü.

Bu trajik olay, Nijerya'nın Abeokuta şehrindeki Olusegun Obasanjo Başkanlık Kütüphanesi Yaban Hayatı Parkı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki aslan bakıcısı Babaji Daule'nin, cumartesi günü aslanın besleme rutinini gösterirken vahşi hayvanın üzerine atladığı bildirildi.

Başkanlık kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre: "Hayvanat bahçesi görevlisi, görünüşe göre hayvanla rahat hissederek, güvenlik koruma kapısını açık bıraktı ve hayvanı beslemeye devam etti. Hayvan tarafından parçalandı ve olay yerinde öldü."

BBC'ye göre, aslanın vücudu daha fazla parçalamasını önlemek için park personeli hayvanı derhal uyutmak zorunda kaldı. Yerel polis sözcüsü Omolola Odutola, "cesedin daha fazla parçalanmasını önlemek için" aslanın uyutulduğunu doğruladı.

Odutola ayrıca, hayvanat bahçesi görevlisinin cumartesi günü saat 7:40 civarında öldüğünün ilan edildiğini belirtti. Mirror'ın haberine göre, bu korkunç ölüm, tehlikeli yaban hayatını barındıran hayvanat bahçelerinin güvenlik protokolleri ve yönetimi konusunda Nijeryalılar arasında öfke ve endişe yarattı.

Bu olay, bir kadının aynı şeyi yapmak için ayı kafesine girdikten sadece birkaç saat sonra bir hayvanat bahçesinde kaplan kafesine uzanarak neredeyse elini kaybetmesinin ardından geldi.

24 yaşındaki çılgın kadın, 18 Ağustos'ta New Jersey, Bridgeton'daki Cohanzick Hayvanat Bahçesi'nde kaplan ve ayı kafeslerinin yanındaki yasak bölgeye girerek 500 pound ağırlığındaki Bengal kaplanıyla yüz yüze geldi.