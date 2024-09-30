Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü - Son Dakika
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Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü

Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü

Nijerya'da bir hayvanat bahçesi görevlisi, ziyaretçilerin gözü önünde aslan tarafından parçalanarak öldürüldü. Olay, görevlinin aslanı beslerken güvenlik kapısını açık bırakması sonucu meydana geldi. Aslanın üzerine atladığı 35 yaşındaki görevli, olay yerinde hayatını kaybetti. Bu korkunç olay, hayvanat bahçelerindeki güvenlik protokollerinin ve yönetiminin tekrar gözden geçirilmesi gerektiği konusunda endişe ve öfke yarattı.

30.09.2024 13:44
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Bir hayvanat bahçesi görevlisi, ziyaretçilerin gözü önünde aslan tarafından parçalanarak öldürüldü.

Bir hayvanat bahçesi görevlisi, dehşete düşmüş seyircilerin önünde aslanı beslerken kapıyı güvenceye almayı ihmal ettiği için vahşice öldürüldü.

Bu trajik olay, Nijerya'nın Abeokuta şehrindeki Olusegun Obasanjo Başkanlık Kütüphanesi Yaban Hayatı Parkı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki aslan bakıcısı Babaji Daule'nin, cumartesi günü aslanın besleme rutinini gösterirken vahşi hayvanın üzerine atladığı bildirildi.

Başkanlık kütüphanesinden yapılan açıklamaya göre: "Hayvanat bahçesi görevlisi, görünüşe göre hayvanla rahat hissederek, güvenlik koruma kapısını açık bıraktı ve hayvanı beslemeye devam etti. Hayvan tarafından parçalandı ve olay yerinde öldü."

BBC'ye göre, aslanın vücudu daha fazla parçalamasını önlemek için park personeli hayvanı derhal uyutmak zorunda kaldı. Yerel polis sözcüsü Omolola Odutola, "cesedin daha fazla parçalanmasını önlemek için" aslanın uyutulduğunu doğruladı.

Odutola ayrıca, hayvanat bahçesi görevlisinin cumartesi günü saat 7:40 civarında öldüğünün ilan edildiğini belirtti. Mirror'ın haberine göre, bu korkunç ölüm, tehlikeli yaban hayatını barındıran hayvanat bahçelerinin güvenlik protokolleri ve yönetimi konusunda Nijeryalılar arasında öfke ve endişe yarattı.

Bu olay, bir kadının aynı şeyi yapmak için ayı kafesine girdikten sadece birkaç saat sonra bir hayvanat bahçesinde kaplan kafesine uzanarak neredeyse elini kaybetmesinin ardından geldi.

24 yaşındaki çılgın kadın, 18 Ağustos'ta New Jersey, Bridgeton'daki Cohanzick Hayvanat Bahçesi'nde kaplan ve ayı kafeslerinin yanındaki yasak bölgeye girerek 500 pound ağırlığındaki Bengal kaplanıyla yüz yüze geldi.

Hayvanat Bahçesi, Güvenlik, Nijerya, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aslan, ziyaretçilerin gözü önünde hayvanat bahçesi görevlisi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ferhat eser:
    Tüm dünyada aslanlar uyutulmalı 14 82 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Kanaryanın şampiyon olabilmesi için Aslan müebbet cezası almalı 23 18 Yanıtla
  • sd asd:
    görüntü yok mu 16 6 Yanıtla
  • Gökay Özel:
    Keşke sen uyutulsan ferhat lodos.. 17 3 Yanıtla
  • Serkan Beyhan:
    Bir insanın ölümü üzerinden alaycı konuşmalar yapılmaz. O kişi kimbilir ne kadar acı çekerek öldü. Ölümünde hayırlısını ver Ya Rabbim. 19 0 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Başlıkları hangi arkadaş atıyorsa tebrik etmek gerekli...arslanmı öldürdü ,görevlimi öldürdü..??? Bir siyasi görüşe mensub olması yeterli herhalde bu site'de çalışması için , kaliteniz çok düştü haberiniz olsun.. 5 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    swn hayvanları doğal alanlarından al kafese koy.sonra yerler tabi. 4 0 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    Desenize aslan canlı yayın yapmış.. 1 0 Yanıtla
  • Galatasaray:
    Tüm dünyada kartallar da uyutulmalı 0 0 Yanıtla
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