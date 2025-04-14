Aslıhan Tatlı: Eşim saldırıya uğradı, vücudunda kırıklar var - Son Dakika
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Aslıhan Tatlı: Eşim saldırıya uğradı, vücudunda kırıklar var

Aslıhan Tatlı: Eşim saldırıya uğradı, vücudunda kırıklar var

İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, sahne aldığı mekândan dönerken bindiği taksinin şoförü ile yaşadığı tartışma sonrası Antalya'da tutuklandı. Tatlı'nın eşi Aslıhan Tatlı, ''Eşime birden fazla kişi saldırdı. Vücudunda kırıklar var'' diyerek yaşananları anlattı.

14.04.2025 17:21
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İbrahim Tatlıses'in kardeşi Hüseyin Tatlı, Antalya'da tutuklandı. Tatlı'nın eşi Aslıhan Tatlı, yaşananları Haberler.com'a anlattı.

Geçen hafta sonu Antalya'daki bir mekânda verdiği konser sonrası kendisi için çağırılan taksiye binen Tatlı, kalacağı otele geldiğinde ise beklenmedik bir durumla karşılaştı. İddialara göre; taksici mekân tarafından karşılanması gereken ücreti ünlü sanatçıdan talep etti. İkili arasında taksi ücretinden dolayı başlayan tartışma kavgaya döndü. Aldığı darbe sonrası taksici yere düşerken, taksicinin arkadaşları otele doğru yönelen Tatlı'ya tekme ve yumruklarla saldırdı. Üç kişi tarafından saldırıya uğrayan Hüseyin Tatlı'nın ayağının ve parmağının kırıldığı öğrenildi.

HÜSEYİN TATLI TUTUKLANDI

Tedavisi tamamlanan Hüseyin Tatlı, taksicinin şikayeti üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı. Taksici başına aldığı darbe sonrasında gece boyunca yoğun bakımda müşahede altında kaldı. Hüseyin Tatlı, taksicinin hayati riski olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

TATLI'NIN EŞİ KONUŞTU

Haberler.com'un ulaştığı Hüseyin Tatlı'nın eşi Aslıhan Tatlı, "Hüseyin'e taksi şoförü arkadaşlarıyla birlikte saldırmış. Şimdi eşimi görmek için Antalya'ya geldim. Vücudunda kırıklar var. Durumu yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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İbrahim Tatlıses, Antalya, 3-sayfa, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Aslıhan Tatlı: Eşim saldırıya uğradı, vücudunda kırıklar var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Behzat:
    buda abesi gibi boş adam. 28 0 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    İbrahim Tatlıses’in kardeşi olması dışında bir özelliği yok ve bizim için de bir haber değeri yok. 9 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    hakketmis kimse kimseye vurmaz boş yere 8 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    hem dayak yiyip hem tutuklanmış nasıl bir meziyet 2 1 Yanıtla
  • 7273:
    emekçinin parasını versen buldum olmaz 1 0 Yanıtla
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