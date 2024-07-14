Astrolog Aysun Koç "Cinayet riski" diye uyarmıştı! O yorumdan 8 gün sonra Trump\'a suikast girişimi

3.Sayfa

Astrolog Aysun Koç, Haberler.com stüdyosunda Sirius Yeniay kavuşumunun burçlara etkisini anlattı. Koç'un çeşitli uyarılarının ardından Donald Trump'a silahlı saldırıda bulunulması ise oldukça şaşırttı.

"DAHA TEMKİNLİ OLUN" DİYE UYARMIŞTI

Astrolog Aysun Koç, "Mars, Uranüs ile algol derecesinde buluşacak. Bu biraz boğaz ve boyunla ilgilidir. Bu konularla ilgili biraz intihar ve cinayet gibi. Özellikle 14-15-16 Temmuz tarihlerinde tüm herkesin aklı selim olmasını, çeşitli provokasyonlara gelmemesini ve bireysel hayatlarında da mümkünse daha temkinli, dikkatli olmasını tavsiye ediyorum" diye uyarıda bulunmuştu.

ASTROLOG KOÇ'UN SÖZLERİNDEN 8 GÜN SONRA SİLAHLI SALDIRI

Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan o videodan 8 gün sonra ise ABD'de Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump'a Pensilvanya eyaletindeki mitingi sırasında silahlı saldırı düzenlendi.

O SÖZLER GÜNDEM OLDU

Yaşanan bu korkunç olayın üzerine akıllara Astrolog Aysun Koç'un yaptığı uyarılar geldi. Baş ve boyun bölgesine dikkat çeken Koç'un "Daha temkinli ve tedbirli olun" sözleri sosyal medyada gündem oldu.