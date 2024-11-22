Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası

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Duruşma sırasında Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Astsubay Gül Kılıç'a dönerek, "Sen bir eskortsun" şeklinde sert bir ifade kullandı.

Ancak mahkeme, sanıkların mağdurun zararını karşılamasını dikkate alarak cezayı 6,5 yıla indirdi ve tahliyelerine karar verdi.

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, mahkeme G.K., O.E., Ö.K. ve T.Ş.'yi "Nitelikli yağma" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

NE OLMUŞTU?

28 Ağustos'ta gerçekleşen olay, imam İ.S'nin jandarma karakoluna yapmış olduğu 'darp ve gasp' şikâyeti ile ortaya çıkmış; hakkındaki iddiaları reddeden kadın astsubay G.K. ise kendisinin cinsel saldırıya maruz kaldığını ve darp edildiğini belirterek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak, savcılık bu talebe takipsizlik kararı vermişti.

Yapılan incelemelerin ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, imam İ.S'nin mobil bankacılık uygulamasından, sivil T.Ş'nin kullanımındaki hesaba iki parça halinde 55 bin 530 TL aktarıldığı belirtilmişti. Ayrıca savcılık, suça karışan askeri personellerin 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.