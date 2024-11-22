Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası

Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası

Van'da 'gönül ilişkisi' kurduğu imamı gasp etmekle suçlanan kadın astsubay ve askeri personeller hakkında devam eden davada karar çıktı. Mahkeme 4 kişiye 13 yıl hapis cezası verdi.

22.11.2024 09:51
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Van'ın Gevaş ilçesinde görev yapan kadın astsubay G.K'nin, imam İ.S'yi askeri personellere darp ettirerek gasp ettiğine dair iddialar üzerine başlatılan davanın son duruşması görüldü.

TAHLİYE EDİLDİLER

Gerçek Gündem'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, mahkeme G.K., O.E., Ö.K. ve T.Ş.'yi "Nitelikli yağma" suçundan 13 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ancak mahkeme, sanıkların mağdurun zararını karşılamasını dikkate alarak cezayı 6,5 yıla indirdi ve tahliyelerine karar verdi.

TANSİYON YÜKSELDİ

Duruşma sırasında Jandarma Uzman Çavuş Orhan Ersoy, Astsubay Gül Kılıç'a dönerek, "Sen bir eskortsun" şeklinde sert bir ifade kullandı.

Bu sözler duruşma tutanaklarına geçerken, Kılıç'ın mahkemede sık sık gözyaşı döktüğü öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

28 Ağustos'ta gerçekleşen olay, imam İ.S'nin jandarma karakoluna yapmış olduğu 'darp ve gasp' şikâyeti ile ortaya çıkmış; hakkındaki iddiaları reddeden kadın astsubay G.K. ise kendisinin cinsel saldırıya maruz kaldığını ve darp edildiğini belirterek avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak, savcılık bu talebe takipsizlik kararı vermişti.

Yapılan incelemelerin ardından savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, imam İ.S'nin mobil bankacılık uygulamasından, sivil T.Ş'nin kullanımındaki hesaba iki parça halinde 55 bin 530 TL aktarıldığı belirtilmişti. Ayrıca savcılık, suça karışan askeri personellerin 'nitelikli yağma' suçundan cezalandırılmasını talep etmişti.

Politika, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Veysi Karaman:
    İmam bu herif olursa cemaat ne olur düşünün? 32 14 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    askerler goevden uzaklastirilmis mi imam pasif goreve alinmis mi 18 1 Yanıtla
  • null:
    astsubay kimin akrabasıydıda mülakattan geçti,bu mülakatı yapanların kadın zaafımı vardı,onların suçu yok mu 9 4 Yanıtla
  • Ahmet Bağcı:
    Neredesin ADALET! 9 0 Yanıtla
  • aragorn:
    SEANSI NE KADARDI ACABA ESCORT İSE 0 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    Burda en büyük suç ortağı sahtekar imam imamin da görevi kötüye kullanmaktan hem görevine son hemde ceza almalı bu nasıl Bir Adalet yav bu imamlar hakkaten dayaklık 0 0 Yanıtla
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