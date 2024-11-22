Atatürk'e benzerliğiyle ünlenen adamın katıldığı programa tepki yağıyor - Son Dakika
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3.Sayfa

Atatürk'e benzerliğiyle ünlenen adamın katıldığı programa tepki yağıyor

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Resmi bayramlarda açtığı yayınlarla para topladığı üzerine tepkilerin hedefi olan Atatürk'e benzerliğiyle ünlü Serdar Görel, katıldığı bir programda söyledikleriyle yine hedef oldu. Görel'in filmlerde Atatürk'ün gençliğinde oynatılmadığını, Cumhuriyet kurulduktan sonraki Atatürk'e benzediğini söylemesi sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

22.11.2024 09:48  Güncelleme: 09:56
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Sosyal medya hesaplarında Atatürk'e benzerliği üzerinden para kazanmasıyla tepki çeken Serdar Görel, son katıldığı programla da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Hayrettin ile Kaos Show'a katılan Görel, stüdyoya girince herkes ayağa davet edildi. Görel'in sohbet esnasında söyledikleri ise tepkilerin dozunu artırdı. Filmlerde Atatürk'ün gençliğinde kendisini oynatmadıkları için şikayette bulunan Görel, "Ben Cumhuriyet kurulduktan sonraki Atatürk'üm." dedi. Görel'in sözlerine Şehinşah'ın "Sen prime Atatürk'sün" demesi de çok konuşuldu.

Sosyal medyada Görel'in sözlerine yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bu tür kişilere prim vermek Atatürk'e en büyük hakaret" ifadelerini kullandı.

Atatürk\'e benzerliğiyle ünlenen adamın katıldığı programa tepki yağıyor

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Son Dakika 3.Sayfa Atatürk'e benzerliğiyle ünlenen adamın katıldığı programa tepki yağıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • İsmail Gar:
    Makara yapıyorlar adamla laikler tepkiniz olacakmı?? 8 9 Yanıtla
  • Barış Oğuz:
    Atatürkü koruma kanunu var, bu adamın artık tutuklanması lazım, istismar ediyor duyguları. 13 3 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    Atatürk u sevelim sayalım saygı gösterelim lakin yapmayalım! 11 3 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    yazıklar olsun ne gerek var reyting uğruna yapmayacağı iz birşey yok 6 0 Yanıtla
  • Kemal Demir:
    Atatürk bu ülkede makara yapılacak en son kişidir! Bu hiç olmamış. 4 1 Yanıtla
  • Aydın Yıldırım:
    keriz bitermi aq 4 0 Yanıtla
  • Erdoğan Göde:
    abesle iştigal.... tutacak yeri yok yazıklar olsun bu işlerle uğraşanlara... 1 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    adam ekmeğinin peşinde 1 0 Yanıtla
  • Adnan Üstün:
    şarlatan sen kimsin Atatürk kim düzenbaz 0 0 Yanıtla
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