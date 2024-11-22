Atatürk\'e benzerliğiyle ünlenen adamın katıldığı programa tepki yağıyor

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Orda Doğu\'da yeni bir anlaşma süreci başlayacak mı?

Sosyal medya hesaplarında Atatürk'e benzerliği üzerinden para kazanmasıyla tepki çeken Serdar Görel, son katıldığı programla da eleştirilerin hedefi haline geldi.

Hayrettin ile Kaos Show'a katılan Görel, stüdyoya girince herkes ayağa davet edildi. Görel'in sohbet esnasında söyledikleri ise tepkilerin dozunu artırdı. Filmlerde Atatürk'ün gençliğinde kendisini oynatmadıkları için şikayette bulunan Görel, "Ben Cumhuriyet kurulduktan sonraki Atatürk'üm." dedi. Görel'in sözlerine Şehinşah'ın "Sen prime Atatürk'sün" demesi de çok konuşuldu.

Sosyal medyada Görel'in sözlerine yorum yağarken, bazı kullanıcılar "Bu tür kişilere prim vermek Atatürk'e en büyük hakaret" ifadelerini kullandı.