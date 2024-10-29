Atatürk'e benzeyen fenomen, 29 Ekim'de de paraları cebe indirdi - Son Dakika
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Atatürk'e benzeyen fenomen, 29 Ekim'de de paraları cebe indirdi

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e benzerliğini gelir kapısı haline getiren Serdar Görel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı da boş geçmedi. Bir kez daha canlı yayın açan Görel'e insanlar bağış ve hediye gönderdi.

29.10.2024 17:30
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Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Serdar Görel isimli kişi, bir kez daha sosyal medya hesabından canlı yayın açarak takipçilerinden para kazandı.

29 EKİM'DE DE PARA KAZANDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan benzerliğiyle bilinen Serdar Görel, her milli bayramda olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda da boş durmadı. Atatürk'e olan benzerliğinden para kazanan Görel, 29 Ekim'de de sosyal medya hesabından canlı yayın açtı.

"ATATÜRK'E ÇOK BENZİYOR"

Görel, canlı yayında takipçilerinden gelen bağış ve hediyelerle para kazandı. Kullanıcılar, "Çok benziyor", Atatürk'ü kullanarak para kazanıyor." şeklinde yorumlar yaptı.

30 AĞUSTOS'TA 20 BİN LİRA KAZANMIŞTI

Öte yandan 30 Ağustos için de özel yayın açan Görel, kısa süre içerisinde 20 bin liraya yakın bir gelir elde ettiği konuşulmuştu.

Atatürk\'e benzeyen fenomen, 29 Ekim\'de de paraları cebe indirdi

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Son Dakika 3.Sayfa Atatürk'e benzeyen fenomen, 29 Ekim'de de paraları cebe indirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (115)

  • Burak Öztürk:
    Enayiler 593 21 Yanıtla
  • Adem GS:
    yakışır helal olsun çalmıyor ya. 143 375 Yanıtla
  • Ramazan Karadogan:
    millet enayi olmuş. dolandırır tabi bu enayileri 422 23 Yanıtla
  • Kadir Ari:
    Halkıı dolandırmaktan taklitçlik yapmaktan bunu menfaate dökmekten işlem yapılmalı bu ali uyanıka. 303 52 Yanıtla
  • Çağday müderrisoğlu:
    aslinda bu suc degilmi ? halkin degerlerini kullanarak menfaat saglama 231 32 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Atam sen olmasan biz yokuz cunhuriyet yok vsrolasin atam ne olur dön gel sana ihtiyacimiz var yaradana bak ne guzel yarstmis bende hediye yolladim 5 bin liralik agliyorummmm ((((((((( 43 165 Yanıtla
  • Neco:
    Buna para verenler gercekten zir cahil! O parayi Atatürkün vakfina göndersene cahil!! 146 28 Yanıtla
  • Sinan Zeybekler:
    bizden kaynaklanıyor yazık valla çok yazık 133 12 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    En kurnaz Atatürk u ödülünü buna verelim 115 12 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    bu ülkede bu kadar keriz olduktan sonra para kazanmamak mümkün değil 17 0 Yanıtla
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