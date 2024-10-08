Atatürk heykeline balyozlu saldırı! Vatandaşlar anında müdahale etti

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Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda M.Ç. isimli şahıs, eline aldığı balyozla Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini parçalamaya çalıştı. İlk başlarda olan bitene anlam veremeyen vatandaşlar, şahsın niyetini anlayınca duruma hemen müdahale etti.

LİNÇ GİRİŞİMİ

Şahsa ellerindeki süpürge ve çöp kovalarıyla vuran vatandaşlar daha sonra yere düşen kişiye tekme attı. Araya polisin girmesi ile linç edilmekten kurtulan şahıs, apar topar gözaltına alındı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRÜYOR

Konuyla ilgili Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada "8 Ekim 2024 tarihinde Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline balyozla zarar verdiği görülen M.Ç. isimli şahsa güvenlik birimlerimiz tarafından müdahale edilerek gözaltına alınmıştır. Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup hakkında adli tahkikata başlanmıştır" denildi.