Atatürk heykeline tokat atan şahıs gözaltına alındı

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Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının tasvir edildiği anıta çıkan,(16) gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde K.Y., Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'ndayken tasvir edilen anıtın üzerine çıktı. Heykellerden birinin yanağına tokat atıp, kulağını çeken şüpheli, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

ESKİŞEHİR'DE DE SALDIRMIŞLARDI

Eskişehir'de bir şahıs "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl pazarına saldırmış, ışıkları söküp masalara ve çadırlara zarar veren şahıs daha sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini işaret edip "Bu putların hepsini yıkacağız" diye bağırmıştı.