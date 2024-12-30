Atatürk heykeline tokat atan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
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Atatürk heykeline tokat atan şahıs gözaltına alındı

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Bursa'da 16 yaşındaki K.Y., Atatürk Anıtı'na saldırıda bulundu. o anlar kameralarla kayıt alına alınırken; şahıs gözaltına alındı

30.12.2024 19:15  Güncelleme: 19:54
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının tasvir edildiği anıta çıkan,(16) gözaltına alındı.

Kemalpaşa Mahallesi'nde K.Y., Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'ndayken tasvir edilen anıtın üzerine çıktı. Heykellerden birinin yanağına tokat atıp, kulağını çeken şüpheli, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

ESKİŞEHİR'DE DE SALDIRMIŞLARDI

Eskişehir'de bir şahıs "Burası şeriat ülkesi" sözleriyle Odunpazarı Belediyesi tarafından hazırlanan yeni yıl pazarına saldırmış, ışıkları söküp masalara ve çadırlara zarar veren şahıs daha sonra ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini işaret edip "Bu putların hepsini yıkacağız" diye bağırmıştı.

Atatürk heykeline tokat atan şahıs gözaltına alındı

Mustafa Kemal Atatürk, Güvenlik, Gözaltı, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Atatürk heykeline tokat atan şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (63)

  • Meta Bouwen:
    ulke tam putperest olmus 137 366 Yanıtla
    kamer tekeş:
    seytan tasla sen!.. 0 0
    Komutan Logard:
    Üstüne otur sende 0 0
    Zafer Aşık:
    Kiminocoğusun diyeceğim ismini yazmışsın. Pardon. 0 0
  • Ismail Caliskan:
    NE KADARDA ZORUNUZA GITSE TEK LIDER TEK REIS MUSTAFA KEMAL ATATÜRK nokta 334 113 Yanıtla
    turan alan:
    benım atam osmanlı sızın atanız sizin olsun zorunuzada gitmesin 0 2
    Şbn Şbn:
    Tepe tepe kullan bişey diyenmi var 0 1
    Ogulcan Kayhan:
    virgül tek lider Muhammed Mustafa 0 1
  • Bir rüya null:
    nolmus yaralanmismi ata komikler sizi 127 310 Yanıtla
  • Serkan Cakir:
    ya bu nesili böyle düşman yetiştirdiler iste 369 62 Yanıtla
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