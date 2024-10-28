''Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?'' diye soruldu, skandal sözler sarf etti - Son Dakika
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3.Sayfa

''Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?'' diye soruldu, skandal sözler sarf etti

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Yapılan sokak röportajında ''Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?'' sorusunun yöneltildiği vatandaş skandal sözler sarf etti. ''Hiçbir özelliğini taşımıyorum. Hiç sevmiyorum'' diyen vatandaş, sözlerinin devamında ''Anası babası belli değil'' diyerek skandal bir çıkışa imza attı.

28.10.2024 12:41  Güncelleme: 13:01
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Cumhuriyetimizin 101. yılının coşkusunu yaşadığımız şu günlerde sokak röportajında mikrofon uzatılan bir şahsın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri büyük tepki çekti.

"HİÇ SEVMİYORUM"

"Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği vatandaş, "Hiçbir özelliğini taşımıyorum. Hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ANASI-BABASI BELLİ DEĞİL"

Mikrofon uzatan muhabirini "Ülkemizi kurtardı ama" demesi üzerine skandal bir çıkışa imza atan şahıs, "Size öyle geliyor. Osmanlı'yı yıktılar. Bana göre böyle... Bilmiyorum artık. Tohumu belli değil, anası-babası belli değil" şeklinde konuştu.

\'\'Atatürk\'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?\'\' diye soruldu, skandal sözler sarf etti

Mustafa Kemal Atatürk, Politika, 3-sayfa, Sözler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ''Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?'' diye soruldu, skandal sözler sarf etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (60)

  • McA !:
    Nankör,Hain 402 431 Yanıtla
    Bir Hilal Uğruna:
    Ya bi kes ! 1 2
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    kimse kimseyi sevmek zorunda değil 548 267 Yanıtla
    Murat Bulut:
    sevmek zorunda değil ama hakaret etmekte zorunda degil 1 1
    Adem Saglam:
    namussuz sevme saygı duymak zorundasın ama 1 1
    Emir Kozcu:
    Hakaret edemezsin ama zaten sizin gibilerin sevgisi eksik kalsın. 0 1
    E.E. Atayılmaz:
    Kesinlikle öyle. Birini sevmek zorla dayatılamaz kimseye. Ama saygı duymak başka. 1 0
  • Özmen Sefer:
    Anani babani belirleyen kişi 351 427 Yanıtla
    mahir Saray:
    onun anasını babasını kim belirledi acaba 2 0
  • Hakan ÖZTÜRK:
    arkadaş kendinden bahsetmiş helal olsun inkar etmemiş 306 313 Yanıtla
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