\'\'Atatürk\'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?\'\' diye soruldu, skandal sözler sarf etti

3.Sayfa

Milyonların gözü Erdoğan\'ın başkanlık edeceği bu toplantıda! Masada kritik bir başlık var

Cumhuriyetimizin 101. yılının coşkusunu yaşadığımız şu günlerde sokak röportajında mikrofon uzatılan bir şahsın ulu önder Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki sözleri büyük tepki çekti.

"HİÇ SEVMİYORUM"

"Atatürk'ün hangi özelliğini taşıyorsunuz?" sorusunun yöneltildiği vatandaş, "Hiçbir özelliğini taşımıyorum. Hiç sevmiyorum" ifadelerini kullandı.

"ANASI-BABASI BELLİ DEĞİL"

Mikrofon uzatan muhabirini "Ülkemizi kurtardı ama" demesi üzerine skandal bir çıkışa imza atan şahıs, "Size öyle geliyor. Osmanlı'yı yıktılar. Bana göre böyle... Bilmiyorum artık. Tohumu belli değil, anası-babası belli değil" şeklinde konuştu.