Trafikte ambulansa tabancayla ateş açtı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
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Trafikte ambulansa tabancayla ateş açtı, facianın eşiğinden dönüldü

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, önceki gün, İbrahim Kutlutürk'ün kullandığı ambulansa ateş edildi. Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Kutlutürk, "Mermiler eğer ambulanstaki tüplere isabet etseydi. Araç patlayabilir, hasta da biz de ölebilirdik" dedi.

16.04.2025 20:58
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İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Refik Şevket Mahallesi'nde önceki gün İbrahim Kutlutürk yönetimindeki ambulansa, yol tartışmasının ardından U.Ü. isimli şahısa tarafından tabancayla ateş açıldı. Mermiler ambulansa isabet ederken şüpheli ise otomobiliyle olay yerinden kaçtı.

Ateş açılan ambulansın şoförü: Mermiler tüplere isabet etseydi araç patlardı

GÖZALTINA ALINDI

Ambulans sürücüsü Kutlutürk ve yanındaki sağlık görevlileri M.Y. ile C.S., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli U.Ü. suç aleti tabancayla birlikte yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ateş açılan ambulansın şoförü: Mermiler tüplere isabet etseydi araç patlardı

"YUMRUK ATTI, KARŞILIK VERİNCE ARABASINA GİDİP SİLAHINI ALDI"

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan 51 yaşındaki ambulans şoförü Kutlutürk, "14 Nisan Pazartesi günü öğle saatlerinde İzmir Şehir Hastanesi'ne cihaz almak için gitmiştim. Hastane içinde yavaşladıktan sonra önümü bir araç kesti. Sürücüsü inip önce kapıya sonra yüzüme yumruk attı. Ben de karşılık verince arabasına gidip silahını aldı. Silahı görünce hemen hareket ettim. Sonrasında arabaya ateş etti ve takip etmeye başladı. Onu atlattıktan sonra Ege Üniversitesi Hastanesi acil bölümünde sığındım. Sonra da hastane polisine gidip şikayetçi oldum" dedi.

Ateş açılan ambulansın şoförü: Mermiler tüplere isabet etseydi araç patlardı

"MERMİLER AMBULANSTAKİ TÜPLERE İSABET ETSEYDİ..."

Olay sırasında şans eseri ambulansta hasta olmadığını belirten Kutlutürk, "Mermiler eğer ambulanstaki tüplere isabet etseydi. Araç patlayabilir, hasta da biz de ölebilirdik. Özel ambulanslarda ne yazık ki kamera yok. Kamera olmadığı için bu tarz olaylarda kendimizi koruyamıyoruz. Araçta kamera olsaydı emniyetin işini de kolaylaştırırdı" diye konuştu.

Ateş açılan ambulansın şoförü: Mermiler tüplere isabet etseydi araç patlardı
Trafikte ambulansa tabancayla ateş açtı, facianın eşiğinden dönüldü
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Bayraklı, Güvenlik, 3-sayfa, İzmir, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikte ambulansa tabancayla ateş açtı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • MAHMUT BAŞAK:
    Memlekete namussuz mu yok psikopat mı yok haysiyetsiz mi yok hadi bunlar böyleler peki üç gün sonra sizi dışarı çıkartılan bunu dişeye sallayarak ap adı altında çıkartan nedir 54 1 Yanıtla
  • Volkan Aka:
    Götürün Kara Yollarındaki bütün çöpleri toplasın belki bi işe yarar 40 2 Yanıtla
  • ömer duman:
    2 3 aya serbest kalır adalet mi var 21 1 Yanıtla
  • Murat Avci:
    ne aymaz arlanmaz uslanmaz insanlar var.. büyük ağır ceza almalıki ders niteliğinde olsun. 16 0 Yanıtla
  • Nazife:
    şansa yaşıyoruz allah'ım neler yaşanıyor merhametli kullarindan eyle . 12 0 Yanıtla
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