Av. Erkan Yalçın: Evli olup sevgilisi olmayan çok az insan var

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Av. Erkan Yalçın Haberler.com YouTube kanalında Melis Yaşar'ın konuğu oldu.

Boşanma davaları ile ilgili konuşan Av. Erkan Yalçın, "Boşanma davalarında son 5 yıla göre baktığımızda bu yıla kadar artmasının sebebi bence çok normal. Sosyal medya çok aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Maalesef evli olan bireyler sosyal medyadaki yaşamları ve hayatları görünce ister istemez çok etkilendiler. Düşünsenize hep kapalı yaşamışsınız ve bir anda hiç bilmediğiniz bir mecrada istediğiniz kişiye istediğiniz fotoğrafı gönderebiliyorsunuz istediğiniz kişiyle yazışabiliyorsunuz. Cezai boyutunu konuşmuyorum. İnsanlar sosyal medya aracılığıyla daha kolay aldatılabildi veya aldattı. O yüzden evli olup sevgilisi olmayan çok az insan var. Boşanmalar inanılmaz bir şekilde artıyor." dedi.