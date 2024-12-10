AVM'de dehşet! Silahla saldırdı, motosiklet gasp edip kaçtı - Son Dakika
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AVM'de dehşet! Silahla saldırdı, motosiklet gasp edip kaçtı

AVM\'de dehşet! Silahla saldırdı, motosiklet gasp edip kaçtı

Sarıyer'de bulunan bir alışveriş merkezinde kafelerin olduğu açık alanda otomobilinin içinde bulunan 46 yaşındaki Aras Yılmaz, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu hayatını kaybeden Yılmaz'ın saldırganı, olay yerinden motosikletle kaçtı. Saldırganın, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultup arkasına binerek olay yerinden hızla uzaklaştığı belirtildi.

10.12.2024 19:43
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İstanbul Sarıyer'de bulunan bir AVM'de 46 yaşındaki Aras Yılmaz'ı silahla öldüren şahıs, motosiklet gasp edip kaçtı.

Olay, dün saat 00.00 sıralarında Ayazağa Mahallesi'ndeki bir AVM'de meydana geldi. sarıyersoz'ün haberine göre, gece yarısı 34 MAV 269 plakalı otomobille AVM'de kafelerin olduğu açık alana gelen Aras Yılmaz'ın önünü kasklı bir kişi kesti. Silahını çeken saldırgan aracın ön camından Yılmaz'a 10 el ateş açtı. Aras Yılmaz vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 9 kurşunla ağır şekilde yaralandı. Yılmaz, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

MOTOSİKLET GASP EDİP KAÇTI

Olayın ardından saldırgan, yoldan geçen bir motosikletliye silah doğrultarak arkasına bindi. Gasbettiği motosikletle kaçan saldırgan, Cendere Caddesi'nde silahını parçalara ayırıp yere fırlattı. Bir süre sonra motosikletliyle kazaya karışan saldırgan, yaya olarak kaçmaya başladı. Ancak peşindeki polis ekipleri tarafından takip edilen saldırgan, gizlenmeye çalıştığı bir evde yakalandı.

YAKALANDI

Saldırganın poliste 30 suç kaydı bulunan Mert A. (30) olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan Mert A. işlemleri için emniyete götürüldü. Öte yandan Aras Yılmaz'ın cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Son Dakika 3.Sayfa AVM'de dehşet! Silahla saldırdı, motosiklet gasp edip kaçtı - Son Dakika

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