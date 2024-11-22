Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü

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"Mike Tyson ile dövüşür müsün?" diye soruldu, hiç düşünmeden yanıt verdi

Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü

Tamil Nadu eyaletinin Krishnagiri bölgesinde bir avukat, mahkeme binası önünde yardımcısı tarafından orakla öldürüldü. Olay, Çarşamba sabahı Hosur bölgesinde meydana geldi.

30 yaşındaki Avukat Kannan, bir dava için gittiği mahkemeden çıkarken yardımcısı Anandan'ın saldırısına uğradı.

Anandan, Kannan'ı mahkeme çıkışında durdurarak orakla saldırdı. Kannan yere düşüp bilincini kaybettikten sonra bile, saldırgan orakla Kannan'ın başına defalarca vurmaya devam etti.

Edinilen bilgilere göre, Kannan'ın Anandan'ın eşiyle yasak ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Polis kaynaklarına göre, bu konu nedeniyle ikili arasında düşmanlık bulunmaktaydı. Boynundan ve omzundan ağır yaralanan Kannan, hastanede tedavi görürken hayatını kaybetti.

Avukatlar, bu vahşi cinayeti protesto etmek için Hosur Adliyesi'nde gösteri düzenledi. Hosur mahkeme hakimi ve bölge emniyet müdürü arasındaki görüşmenin ardından protesto sona erdi. Bu sırada, cinayeti işleyen Anandan teslim oldu.