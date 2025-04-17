Avukat Lerzenur Asan Elik: Suç işleyen çocuğun nedenine de bakmak lazım

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sunduğu programa konuk olan Avukat Lerzenur Asan Elik, çocukların suça sürüklenme süreçlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Elik, adli ve sosyal raporların ceza hukukunda ne denli kritik olduğunu anlattı.

"MAHKEME SÜRECİNDE ADLİ RAPOR VE SOSYAL İNCELEME RAPORU OLMAZSA OLMAZ"

Avukat Lerzenur Asan Elik, çocukların ceza süreçlerinde aynı değerlendirmeye tabi tutulamayacağını söyledi. "Hukuk mantık üzerine kuruludur, 12 yaşındaki bir çocukla 17 yaşındaki bir çocuk aynı cezayı almaz" diyen Elik, adli ve sosyal inceleme raporlarının davalarda hayati rol üstlendiğini belirtti. Bu raporların, çocuğun suça itilme nedenlerini anlamada ve karar mekanizmasına katkı sağlamada önemli olduğunu vurguladı.

"SUÇ İŞLEYEN ÇOCUĞUN NEDENİNE DE BAKMAK LAZIM"

Çocukların sadece işledikleri suça değil, o suça neyin neden olduğuna da odaklanılması gerektiğini ifade eden Elik, "Suça sürüklenen çocukların çoğu aile içi şiddete ya da istismara maruz kalan ve bunun sonucu olarak suç işleyen çocuklar" dedi. Sosyal inceleme raporlarında aile yapısı, eğitim durumu ve ekonomik koşullar gibi çok sayıda etkenin değerlendirildiğini hatırlattı.

"ÇOCUK OLMALARI CEZA ALMAYACAKLARI ANLAMINA GELMİYOR"

Çocukların ceza sisteminde korunması gerektiğini, ancak bu durumun suçun karşılıksız kalacağı anlamına gelmediğini dile getiren Elik, Ahmet Minguzzi davasını örnek gösterdi. "Ceza ağırlaştırılmış müebbet olmalı ama yaşlarının küçük olması nedeniyle cezada indirim yapılacak" diyen Elik, çocukların işledikleri suçun sonuçlarına katlanmaları gerektiğini söyledi. Ayrıca, "Kişinin ceza almaması daha çok pervasızlaşmasına neden oluyor" diyerek adalet sisteminde caydırıcılığın önemine dikkat çekti.