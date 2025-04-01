Avukatının performansı Selahattin Demirtaş'ı gölgede bıraktı - Son Dakika
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Avukatının performansı Selahattin Demirtaş'ı gölgede bıraktı

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mercan Argunağa, Sovyet ordusunun ünlü Katyusha şarkısının Kürtçe versiyonu olan Kazacok'u seslendirdi. Performansı büyük ilgi görürken, sosyal medyada ''Avukat, müvekkilini gölgede bıraktı'' yorumları yapıldı.

01.04.2025 12:23
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Tutuklu Selahattin Demirtaş'ın avukatlığı yapmasıyla tanınan ve seslendirdiği şarkılar da gündeme gelen Argunağa, sık sık seslendirdiği türküleri sosyal medyadan da paylaşıyor.

Son olarak bir Youtube kanalına konuk olan Argunağa, Sovyet ordusunun Katyusha isimli şarkısının Kürtçe versiyonu olan Kazacok'u söyledi. Demirtaş'ın avukatının, ünlü Kürt müzisyen Ciwan Haco'nun derlediği Kazacok'u söylediği anlar büyük beğeni topladı.

"MÜVEKKİLİNİ GERİDE BIRAKTI"

Batman Barosu avukatlarından Batmanlı Mercan Argunağa'nın şarkı performansı müvekkili Selahattin Demirtaş geride bıraktı şeklinde yorumlandı.

Öte yandan Argunağa'nın sesi Kürt müzisyen Şivan Perwer'e benzetildi.

Avukatının performansı Selahattin Demirtaş\'ı gölgede bıraktı

Selahattin Demirtaş, 3-sayfa, Hukuk, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukatının performansı Selahattin Demirtaş'ı gölgede bıraktı - Son Dakika

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