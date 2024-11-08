Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı? - Son Dakika
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Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti davasının 2. gününde tanıklar dinleniyor. Enes Güran'ın avukatının Narin'in ağabeyi Baran Güran'a yönelttiği soru ve cevabı duruşma salonunda buz kestirdi. Avukatın "Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?" sorusuna Baran Güran "Kafasına sıkardı" yanıtını verdi.

08.11.2024 10:27
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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına devam ediliyor. 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülmeye başlayan davanın 2. gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

DURUŞMA KAYIT ALTINA ALINIYOR

Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde 2 ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı. Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını soruşturma aşamasında itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları duruşmada hazır bulundu. Duruşma kamerayla kayıt altına alınıyor.

BARAN GÜRAN TANIK SIFATIYLA DİNLENİYOR

Davanın 2. gününe tanıkların dinlenmesiyle başlandı. Bugünkü duruşmada ilk olarak ağabey Baran Güran tanık sıfatıyla dinleniyor.

Enes Güran'ın avukatının Narin'in ağabeyi Baran'a sorduğu bir soru ise dikkat çekti. Annesi ile amca Salim Güran arasında cinsel ilişki yaşandığı iddiaları gündemdeyken avukat Baran'a "Enes annesi ve amcasını öyle görse ne yapardı Baran?" diye sordu. Baran Güran ise "Kafasına sıkardı" yanıtını verdi.

Avukat ile Baran Güran arasındaki diyalog şu şekilde;

Avukat: "Salim Güran, Enes'i dövdü mü hiç?"

Baran Güran: "Bilmiyorum"

Avukat: "Yaramazlık olunca peki?"

Baran Güran: "Yaramazlık olursa bilmiyorum"

Avukat: "Salim Güran'ın böyle yeğenlerini dövme durumu var mı?"

Baran Güran: "Yok"

Avukat: "Enes annesi ve amcasını öyle görse ne yapardı Baran?"

Baran Güran: "Kafasına sıkardı"

Avukat: "Narin'in ölümünü saklar mıydı?"

Baran Güran: "Asla"

Avukat: "Enes, öyle görünce silah olmasa bıçaklardı"

Avukattan ağabey Baran\'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Var bu işte bir iş Hepsi saklıyor 67 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz:
    olay nevzat kalacak bunlar sıyırma peşinde herkes bilmiyorum dyor sanırsın biz yaptık 56 0 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    annesi ile amca yasak aşk yaşamış, kizinca suçu onları görmek olmuş heralde. buda sonunu getirmis, köyün garibanınada ortalığı temizleme işi verilmiş. hikaye böyle görünüyor buradan 44 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    babaları fenalaşır tabi karısına oğluna güveni tamdı yapmaz etmez diyordu..her zamanki gibi aşırı güvenin sonucu bayılma oluyor 21 0 Yanıtla
  • Murat Küyük:
    3 maymun hepside. 18 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    böyle olmazki adam gibi çık ben öldürdüm de kimse yok hayır böyle savunma olmaz 10 0 Yanıtla
  • Byaydin Yeniden:
    sırf burası dolsun diye, asıl haberleri gizlemek için şu kız hakkında 1aydır hergün 15-20 haber yayınladınızki diğer haberleri, bu batan ülkenin haberlerini gizlemek için.. işte ülke yönetimi de böyle bu site de aynen böyle bir site 3 1 Yanıtla
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