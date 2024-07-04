Avustralya'da 12 yaşındaki genç kız, derede yüzdüğü sırada dev timsah tarafından vahşice öldürüldü - Son Dakika
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Avustralya'da 12 yaşındaki genç kız, derede yüzdüğü sırada dev timsah tarafından vahşice öldürüldü

Avustralya\'da 12 yaşındaki genç kız, derede yüzdüğü sırada dev timsah tarafından vahşice öldürüldü

Avustralya'nın kuzeyindeki Palumpa'da yüzmeye giden 12 yaşındaki bir kız çocuğu, bir timsah tarafından öldürüldü. Çocuğun ceset parçaları, 36 saat süren yoğun arama çalışmalarının ardından bulundu. Olay yerini 'özellikle korkunç' olarak nitelendiren yetkililer, ailenin aşırı şok ve inanamama hali içinde olduğunu belirtti. Kuzey Bölgesi Polis Bakanı Brent Potter, yerel halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve timsahın 'etkisiz hale getirilmesi' için görevlilere yetki verildiğini açıkladı.

04.07.2024 16:35
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Avustralya'nın kuzeyindeki Palumpa'da yüzmeye gittiğinde kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğunun ceset parçaları, bir timsah tarafından öldürüldükten sonra bulundu. Çocuk Mango Creek nehrinde yüzdüğü sırada kayboldu.

Polis, bugün yaptığı açıklamada, 36 saat süren yoğun arama çalışmalarının ardından kıza ait ceset parçalarınınbulunduğunu doğruladı. Yetkililer, olay yerini "özellikle korkunç" olarak nitelendirdi.

Kuzey Bölgesi Polis Kıdemli Çavuşu Erica Gibson, "Gece boyunca yapılan yoğun aramalar sonucunda kayıp çocuğun kalıntıları nehir yatağında bulundu," dedi. "Sonuç ne kadar kötü olsa da, katılan herkesin inanılmaz bir çaba gösterdiğini söylemeliyim. Ancak aile için bu, en yıkıcı sonuç oldu. Aile, aşırı şok ve inanamama hali içinde."

Kuzey Bölgesi Polis Bakanı Brent Potter, yerel halkı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, katil timsahın "etkisiz hale getirilmesi" için görevlilere yetki verildiğini söyledi. "Biz, timsahların su kaynaklarımızı işgal ettiği bir bölgede yaşıyoruz... Bu, sudan uzak durmamız gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır," dedi.

Çavuş Gibson, deniz yakınında yüzmekte olan kızın bulunduğu yere yakın bir siyah timsah gördüklerini ve aramalarda botlar ve helikopterler kullandıklarını belirtti.

Avustralya'da 12 yaşındaki genç kız, derede yüzdüğü sırada dev timsah tarafından vahşice öldürüldü
Avustralya'da 12 yaşındaki genç kız, derede yüzdüğü sırada dev timsah tarafından vahşice öldürüldü
Avustralya'da 12 yaşındaki genç kız, derede yüzdüğü sırada dev timsah tarafından vahşice öldürüldü

Avustralya, Güvenlik, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da 12 yaşındaki genç kız, derede yüzdüğü sırada dev timsah tarafından vahşice öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • galip şahin: 12 yaşında ki çocukları genç kız olarak tanıtmaktan vazgeçin artık neleri normalleştirme çabası içerisindesiniz 3 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Avustralya'da 12 yaşındaki genç kız, derede yüzdüğü sırada dev timsah tarafından vahşice öldürüldü - Son Dakika
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