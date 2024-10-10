Avustralya'da yasak aşkı olan kocasını öldüren kadın, cesedi parçalara böldü. - Son Dakika
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Avustralya'da yasak aşkı olan kocasını öldüren kadın, cesedi parçalara böldü.

Avustralya\'da yasak aşkı olan kocasını öldüren kadın, cesedi parçalara böldü.

Avustralya'da yaşanan olayda, yasak aşk yaşayan bir kadın, kocasını öldürdü ve cesedini parçalara böldü. Bu olay, Avustralya'da büyük yankı uyandırdı ve kadın hakkında soruşturma başlatıldı. Kadının neden böyle bir şey yaptığına dair detaylar ise henüz bilinmiyor.

10.10.2024 19:00
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Avustralya'da yaşanan korkunç olayda 62 yaşındaki Mamdouh Noufl, aldattığı karısı tarafından vahçice katledildi. 2023'ün temmuz ayında yakınları tarafından kayıp ilanı verilen yaşlı adamı bulmak için çalışma başlatıldı. Sidney şehrinin Greenacre bölgesinde yaşayan 8 çocuk annesi 53 yaşındaki Nirmeen Noufl, kocasının ölümüyle alakalı olarak suçlandı.

Avustralya'da yasak aşkı olan kocasını öldüren kadın, cesedi parçalara böldü.

"ÇOK HOŞ VE DİNDAR BİR HANIMDI"

Polis kayıp olayı şüpheli olarak değerlendirdi ve ocak ayında cinayet masası dedektifleri olayı devraldı. 18 ay sonra 53 yaşındaki Nirmeen Noufl tutuklandı ve Greenacre'daki aile evini aramak için emir çıkartıldı. Çiftin evinin kapsamlı bir şekilde temizlendiği ve yeniden döşendiği ortaya çıktı. 53 yaşındaki Nirmeen Noufl'un kocasının Mısır'da yaşayan bir kadınla ilişkisi olduğunu ve yurt dışına seyahat etmeyi planladığını keşfetmesinin ardından çiftin tartıştığı öğrenildi. Daily Mail'in aktardığına göre bu tartışma sırasında kadın, kocasına saldırarak onu öldürdü. Nirmeen Noufl, kocasının cansız bedenini testere ve çeşitli bıçaklar kullanarak parçalara ayırdı ve cansız beden parçalarını plastik torbalara koyarak güneybatı Sidney'deki yerleşim alanlarında ve sanayi bölgelerinde çeşitli çöp kutularına attı. Komşular tutuklanma haberi karşısında şok olduklarını söyleyerek, "Çok hoş bir hanımdı ve çok dindardı. 20 yıldan fazla burada yaşadı. Her sabah işe giderken onunla konuşurdum. Şoke oldum gerçekten bu olanlara inanamadım." dedi.

Kocasının yasak aşkını öğrenen kadın, dehşet saçtı

Avustralya, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Avustralya'da yasak aşkı olan kocasını öldüren kadın, cesedi parçalara böldü. - Son Dakika

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