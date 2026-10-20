Ayazağa'da sel mağduru araç sahipleri otomobillerini çekiciyle sanayiye taşıyor - Son Dakika
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Ayazağa'da sel mağduru araç sahipleri otomobillerini çekiciyle sanayiye taşıyor

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İstanbul Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde 14 Ekim'de etkili olan sağanak sele dönüşerek çok sayıda aracın sürüklenip hasar görmesine yol açtı. Otoparklara çekilen hasarlı araçlar, sahipleri tarafından çekici yardımıyla tamir ve bakım için sanayiye götürülmeye başlandı.

İstanbul'da geçtiğimiz hafta etkili olan sağanak yağışın sele dönüşmesiyle Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde çok sayıda araç sürüklenerek hasar gördü. Selin ardından otoparklara çekilen araçlar, sahipleri tarafından çekici yardımıyla alınarak tamir ve bakım için sanayiye götürülmeye başlandı.

İstanbul'da 14 Ekim'de etkili olan kuvvetli sağanak yağış, hayatı olumsuz etkilerken Sarıyer'in Ayazağa Mahallesi'nde sel felaketine neden olmuştu. Taşan derelerden gelen sel suları cadde ve sokakları kaplamış, çok sayıda araç suya kapılarak sürüklenmişti.

Hasar gören araçlar çekicilerle taşınıyor

Selin ardından bölgede hasar gören araçların kaldırılması için çalışmalar sürerken, otoparklara çekilen araçlar da sahipleri tarafından teslim alınmaya başlandı. Çekici yardımıyla otoparklardan çıkarılan araçlar, oluşan hasarın giderilmesi amacıyla sanayi sitelerine götürülüyor. Sel sularına maruz kalan araçlarda meydana gelen hasar nedeniyle araç sahipleri, otomobillerini tamir ve bakım işlemlerinin yapılması için sanayiye götürürken, bölgede selin geride bıraktığı hasarın izleri ise silinmeye devam ediyor.

"Muhtemelen plakalar sökülüp perte çıkartacağız"

Hikmet Özdemir, aracının çamur içinde olduğunu ve servisi götürdüğünü ifade ederek, "Ayazağa Mahallesi'nde oturuyorum. Aracım evin önünde park halindeydi. Su gelmiş, aldırdık buraya. Buradan servise götüreceğiz, bakalım ne olacak. Arabanın içi su dolu. Otomatik vites olduğu için herhalde kullanılmayacak halde. Muhtemelen plakalar sökülüp perte çıkartacağız. Şu an çekici geldi, servise çekiciyle götüreceğiz. Tamir olacağını zannetmiyorum. Bütün elektronik şeyler su içinde, çamur içinde" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Ayazağa'da sel mağduru araç sahipleri otomobillerini çekiciyle sanayiye taşıyor - Son Dakika
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