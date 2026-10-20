Aydın'da Çember-146 operasyonunda 31 şahıs yakalandı, 16'sı ifade için aranıyordu - Son Dakika
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Aydın'da Çember-146 operasyonunda 31 şahıs yakalandı, 16'sı ifade için aranıyordu

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Aydın\'da Çember-146 operasyonunda 31 şahıs yakalandı, 16\'sı ifade için aranıyordu
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı, 15-17 Ekim 2026'da aranan şahıslara yönelik Çember-146 operasyonu düzenledi; operasyonda 31 şahıs yakalandı. 81 unsur ve 237 personelin katıldığı çalışmada yakalananlardan 16'sının ifadeye yönelik arandığı öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahıslara yönelik düzenlenen Çember-146 operasyonunda 31 şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, 15-17 Ekim 2026 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. 81 unsur ve 237 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen Çember-146 operasyonunda toplam 31 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2'sinin 0-2 yıl, 9'unun 2-5 yıl, 4'ünün ise 5-10 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Operasyon kapsamında yakalanan şahısların 2'sinin yağma, 1'inin hırsızlık, 1'inin uyuşturucu, 2'sinin yaralama, 2'sinin tehdit, 3'ünün dolandırıcılık ve 4'ünün diğer suçlardan arandığı, 16 şahsın ise ifadeye yönelik arandığı öğrenildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığının, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: İHA
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