Aydın-Denizli Otoyolu İnşaatında Zehirlenen İşçiler Hastaneye Kaldırıldı

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Aydın- Denizli otoyolu yapımında çalışan ve yedikleri yemekten zehirlenen çok sayıda işçi gece saatlerinde ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Efeler ilçesi Dalama Mahallesi'nde bulunan Aydın-Denizli Otoyolu şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fernas Şirketi'ne bağlı şantiyedeki işçiler akşam yemeğinden sonra teker teker rahatsızlanmaya başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri işçilere ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan işçilerin ilk belirlemelere göre yedikleri yemekten zehirlendikleri tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN