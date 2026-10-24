Aydın Nazilli'de jandarma 23 tabanca ve 5 tüfek ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de jandarma 23 tabanca ve 5 tüfek ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltında

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Aydın Nazilli\'de jandarma 23 tabanca ve 5 tüfek ele geçirdi, 1 şüpheli gözaltında
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarmanın kaçak silah imalatına yönelik operasyonunda bir iş yeri ile silah imalathanesinde 23 tabanca, 5 tüfek, çok sayıda silah parçası, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlemler sürüyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iş yeri ile silah imalathanesi ve tamirhanesinde gerçekleştirilen aramalarda 23 tabanca, 5 tüfek, çok sayıda silah parçası, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak silah imalatına yönelik çalışma yürütüldü. Çalışmalar kapsamında bir şüpheliye ait iş yeri ile silah imalathanesi ve tamirhanesinde arama yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda 23 tabanca ve 5 tüfeğin yanı sıra 17 silah namlusu, 138 şarjör, 41 tabanca üst kapak takımı, 21 tabanca gövdesi ve 3 tetik tertibatı bulundu. Aramalarda ayrıca 239 fişek ve mermi, 34 namlu şoku ve şok borusu, 20 alev gizleyen, 11 tabanca namlu yayı, 13 fişek doldurma aparatı, 3 gez ve arpacık takımı, birer barut ölçme aparatı, namlu açma aparatı ve av tüfeği kesici aparatı ile sustalı bıçak ele geçirildi.

Aramalarda silah ve mühimmatın yanı sıra 350 meşale, çeşitli markalarda havai fişek, ses fişeği ve patlayıcı niteliğinde maddeler de ele geçirildi. Ekipler ayrıca 33 hızlı yanıcı silindir madde, 25 kimyasal yanıcı madde, 40 torpil ve 17 hayvansal materyale el koydu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaNazilliGüncelAydınSon Dakika

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