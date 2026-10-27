Aydın Nazilli'de kız arkadaşını kafasından vuran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Aydın Nazilli'de kız arkadaşını kafasından vuran şüpheli gözaltına alındı

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Aydın Nazilli\'de kız arkadaşını kafasından vuran şüpheli gözaltına alındı
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Aydın Nazilli\'de kız arkadaşını kafasından vuran şüpheli gözaltına alındı
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşıyla tartışan şüpheli, genç kızı kafasından silahla vurduktan sonra gözaltına alındı. Ağır yaralanan genç kız Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kız arkadaşını kafasından vuran şahıs polis ekiplerince yakalanırken, hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Karaçay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.D (24) kız arkadaşı K.K.'nın (18) evine gitti. Evde buluşan çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.D. yanında getirdiği silahla kız arkadaşını vurdu. V.D. daha sonra aynı silahla hayatına son vermek isterken, evde bulunan kişiler araya girdi. Olayın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasından silahla vurularak ağır şekilde yaralanan K.K. ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. V.D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaNazilliGüncelAydınSon Dakika

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