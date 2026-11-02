Aydın Nazilli\'de otomobil eve çarptı, araçta sıkışan 3 kişi kurtarıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki eve çarparak dururken, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza dün Işıklar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 09 AAN 007 plakalı otomobilin sürücüsü M.K. (67), direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki müstakil eve çarptı. Yaşanan kaza sonrası araçta bulunan sürücü M.K. ile yolcular H.K. ve Ş.K. otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçta sıkışan 3 kişi kurtarıldı. Yaralanan 3 kişi ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.