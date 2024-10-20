Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü - Son Dakika
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Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

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İzmir'de, 18 gün önce sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, kapıyı kırarak içeri girmiş, 1 öğrenci ile 2 velinin yaralanmasına neden olmuştu. Aynı okulda bu kez el freni çekilmeyen otomobil, hareket ederek okulun bahçe kapısını kırdı ve içeriye daldı.

20.10.2024 17:27  Güncelleme: 17:36
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İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir okulda 18 gün arayla yaşanan iki olayda facia son anda önlendi. İki olay da sorumsuz sürücüler nedeniyle gerçekleşirken ilkinde öğrenci ve veliler yaralandı son olayda ise 2 çocuk ve 2 veli son anda kurtuldu.

Aynı okulda 2. vukuat: El freni çekilmeyen otomobil faciaya neden oluyordu

Kaza, 18 Ekim günü saat 17.30 sıralarında Çatalkaya Mahallesi Tuna Caddesi'nde meydana geldi. El freni çekilmeyen otomobil, hareket edip özel okulun bahçe kapısını kırarak içeri girdi. Bu sırada okulun önünde bulunan 2 çocuk ile 2 veli içerden koşup gelen öğretmenin uyarmasıyla kurtuldu.

Aynı okulda 2. vukuat: El freni çekilmeyen otomobil faciaya neden oluyordu

KAZA KAMERADA

Bu arada kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin okulun giriş kapısı önünde bulunan 2 çocuk ve 2 veliyi koşarak gelip uyardığı görüldü. 4 kişi son anda kurtulurken, otomobil okulun bahçesine duvarı kırıp girdiği ve çevredekilerin yaşadığı panik anları da kameraya yansıdı.

Aynı okulda 2. vukuat: El freni çekilmeyen otomobil faciaya neden oluyordu

18 GÜN ÖNCE DE BENZER KAZA YAŞANMIŞTI

1 Ekim'de ise S.Ç.A. (43) idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu okulun bahçe kapısını kırıp, içeri girmiş 6 yaşındaki K.A.A. ile öğrenci velileri H.Y. (41) ve G.G.Ş.'ye (40) çarparak yaralanmalarına neden olmuştu. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, kırılan bahçe kapısı ve duvar, görevliler tarafından onarıldı.

Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü

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Son Dakika 3.Sayfa Bu okulda neler oluyor? 18 gün arayla iki kez faciadan dönüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Yılmaz:
    şu bayanların yüzde 90 ni inanın nasıl trafiğe çıkıyor hiç araba kullanmadan bi haber park bile edemiyorlar 68 11 Yanıtla
  • Murat:
    okulu üç kez komple sudan geçirin iğne ucu kadar kuru yer kalmasın. 58 11 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bayan şoförler neredeyse okulun içine kadar girecekler Biraz daha müsait yerlere çekseler daha iyi olur 55 9 Yanıtla
  • Ensar Aktaş:
    Bayan diyince kızıyorsunuz arkadaş, kabiliyet olmayan insanlara ehliyet veriyorsunuz mu cumhuriyeti 42 4 Yanıtla
  • Emre ÖZER:
    Detaya bakın sürücüler kadın 33 2 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    cinsiyetini yapmak gibi olmasın fakat, kadın sürücü olupta iyi olanı görmedim inanın görmedim:(( 23 3 Yanıtla
  • Osman Koca:
    cinaiyetçi değilim ama bayan şöför görünce daha temkinliyim. 19 2 Yanıtla
  • sahin ozdemir:
    O okulda neler oluyor diye mantık aramaya gerek yok sadece okul çok yanlış bir yere yapılmış yol köşe başına okul yapılırsa oraya daha çok arabalar girer dimi ama. 10 4 Yanıtla
  • Hakikat:
    Bu okul trafige cikmaktan korkan araclarin ugrak yeri olmus . 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    o yaşlarda insan cenabet gezebılıyor 1 0 Yanıtla
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