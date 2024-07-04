Ayşe Ateş\'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan\'ın bana söylediklerini anlatacağım

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Peki nedir bu bozkurt işareti? Bir siyasi simge mi yoksa Türk ulusunun bir sembolü mü?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in, Ankara'nın Çukurambar semtinde, 30 Aralık 2022'de tetikçi Eray Özyağcı tarafından öldürülmesine ilişkin açılan davanın dördüncü celsesi bugün görülüyor. Davanın dördüncü gününde ifade verecek kişi mahkeme sürecine gelene kadar tüm siyasi parti liderleriyle görüşen ve davanın takipçisi olacağını söyleyen Ayşe Ateş olacak.

"Vicdanı bir kenara bırakıyorum. Göz ve akıl sahibi herkesin izlediğinde Sinan'ı kimin nasıl öldürdüğünü gördüğü kamera kaydı mevcutken biz bu zırvaları dinleyip durduk." diye sözlerine başlayan Ayşe Ateş, kamera kaydından ne olduğunun anlattı.

"SİLAHINI SİNAN'IN VÜCUDUNA DOĞRULTUP ATEŞ EDİYOR"

"Kiralık katil, arabanın arkasından çıkıyor. Silahını Sinan'ın vücuduna doğrultup ateş ediyor. Sinan ne ayağından vurulan bir insanın refleksini veriyor ne de başka bir hamlede bulunabiliyor. Sadece bilinçsizce yere düşüyor. O düşerken kiralık katil Selman'ı da vuruyor." sözlerini kullanan Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı'nın "Ben ayağına sıktım, Sinan Ateş'i arkadaşları vurdu" iddiasını yalanladı.

"SİNAN DÜŞERKEN TEKRAR ATEŞ EDİYOR"

Selman Bozkurt'un can havliyle kaçtığın ifade eden Ateş, "Kaçarken elinde ne silah var ne de başka bir şey. Kiralık katil devam ediyor. Öne doğru bir adım atıp düşmekte olan Sinan'a tekrar ateş ediyor. İlk ifadelerinde de beyan ettiği gibi: Sinan'ı etkisiz hâle getirip kaçırıyor. Selman geri döndüğünde Sinan'ın cansız bedeniyle karşılaşıp dizlerinin üstüne yıkılıyor." dedi.

"HİÇBİR İSMİ PAS GEÇMEDEN ANLATACAĞIM"

Ayşe Ateş, "Bugünkü duruşmada vereceğim ifadede sanıkların yaptığı gibi katillerden karton kahraman çıkarma hikâyelerini değil, Sinan hayattayken yaşadıklarını, Sinan'ın bana anlattıklarını, canilerin bize yaşattıklarını anlatacağım. Hem de hiçbir ismi pas geçmeden. Tıpkı ilk gün hastanede savcıya verdiğim ifadede yaptığım gibi." ifadelerini kullandı.

"BU İSİMLERİ SÖYLEME SENİ DE YAŞATMAZLAR"

"O günden sonra yakın arkadaşlarım bana "Ayşe, bu isimleri söyleme. Seni de yaşatmazlar. Sen, Sinan'ın sana söylediği alt kademedeki isimleri ver. Diğerlerini devlet ortaya çıkarır" dediler." diyen Ayşe Ateş'in bu sözleri oldukça dikkat çekti.

"BU KARANLIĞIN BENİ ÖLDÜRECEĞİNE İKNA OLDUM"

Ölmekten, öldürülmekten ve çocuklarının bir de annesiz kalmasından korktuğunu dile getiren Ateş, "Bugün ölümü göze almadım. Burada, sosyal medyada ve TV ekranlarında ortaya konulan tabloyu gördükten sonra yargıda, emniyette, medyada, sosyal medyada, yer altı dünyasında bu kadar güce sahip bu karanlığın konuşsam da konuşmasam da beni öldüreceğine ikna oldum. Bu yüzden bildiğim hiçbir şeyin sır kalmasını istemiyorum." dedi.

"DELİLLER AYNI MERKEZİ İŞARET EDERKEN KOCAMIN KATİLİNİ NEREDE ARASAYDIM"

Ateş, cinayette "FETÖ" parmağı iddialarına yönelik olarak ise "Müdafiler duruşmada bu siyasi cinayetin Pensilvanya'da kurgulandığını, senaryosunu da Mustafa Özcan isimli şahsın yazdığını iddia ettiler. İddiaya göre ben de onlara hizmet ediyormuşum. Bu; MHP ve Ülkü Ocaklarına karşı yapılan bir kumpas girişimiymiş. Böyle arsızlık, böyle kurnazlık tarih boyunca görülmemiştir. Sinan Ateş'e ölmeden önce Ülkü Ocakları ve MHP yöneticileri tarafından sosyal medya üzerinden yöneltilen tehditler, edilen hakaretler, atılan iftiralar orada dururken Arkadaşları aynı odaklar tarafından saldırılara maruz kalmışken deliller de aynı merkezi işaret ederken kocamın katilini nerede arasaydım? sözlerini kullandı.

"GÖZÜNÜZÜ BU DAVADAN AYIRMAYIN"

Katil zanlılarının aynı odak noktasından çıktığını kaydeden Ateş, "Sinan'ı CHP'liler mi tehdit etti, arkadaşlarına DEVA Partililer mi saldırdı, dostlarına İYİ Partililer mi elçi gönderdi, ofisinin önüne Zafer Partililer mi bir araba adam yolladı? Şimdi müdafiler diyorlar ki senaryoyu Mustafa Özcan yazıyor. Yok Pensilvanya, yok bilmem ne! Bu ne cüret, bu ne aymazlık, bu ne kurnazlık? Hiç heveslenmesinler, hiç sevinmesinler. Cambaza bakmayacağımızı, katillerden gözümüzü ayırmayacağımızı da bilsinler. Buradan bütün siyasetçilere, sanatçılara, iş insanlarına, esnaflara, emeklilere, ev hanımlarına; bu aziz milletin her bir ferdine seslenmek istiyorum: Gözünüzü bu davadan ayırmayın." ifadeleriyle çağrıda bulundu.

"DURUŞMAYLA İLGİSİ YOK DENİRSE BURADA ANLATACAĞIM"

Ateş, sözlerine "Çünkü Türkiye'nin göbeğinde güpegündüz işlenen bu siyasi cinayetin üzeri örtülür, bu dosya karartılırsa namlunun size, bir yakınınıza, çocuğunuza dönmemesi için ortada bir sebep kalmaz. Unutulmamalıdır ki Hesap sorulmayan her cürüm yeni zulümlere davetiye çıkarır. Cezasız kalan her suç, failini azgınlaştırır. Son olarak şunu da ifade etmek istiyorum: Eğer bugün Sayın Başkan, ifademi böler, bunların duruşmayla ilgisi yok derse ifademi siz değerli basın mensupları önünde aziz milletimize seslenerek vereceğim." ifadeleriyle son verdi.