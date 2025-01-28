Ayşe Barım'ın tutuklanmasına siyasetçilerin peş peşe tepkiler geldi - Son Dakika
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3.Sayfa

Ayşe Barım'ın tutuklanmasına siyasetçilerin peş peşe tepkiler geldi

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Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme' suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok siyasetçi, sosyal medya hesaplarından 'Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz' paylaşımı yaparak Barım'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

28.01.2025 01:52
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Gezi Parkı olaylarının planlayıcısı olduğu gerekçesiyle Cuma günü gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanması talebiyle sevk edildiği İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

İMAMOĞLU'NDAN AYŞE BARIM TEPKİSİ

Barım'ın tutuklanmasına ilk tepkiler de gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından " Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yaptı.

TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

İmamoğlu'nun paylaşımının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın, Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, CHP Üsküdar İlçe Başkanı İbrahim Çağlar Atalar, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İstanbul Bağımsız Milletvekili Cemal Enginyurt'un da aralarında olduğu siyasetçiler X hesapları üzerinden tutuklama kararına "Kurtuluş yok tek başına; ya hep beraber ya hiçbirimiz." sözleriyle tepki gösterdiler.

Ayşe Barım\'ın tutuklanmasına siyasetçilerin peş peşe tepkiler geldi

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Son Dakika 3.Sayfa Ayşe Barım'ın tutuklanmasına siyasetçilerin peş peşe tepkiler geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (70)

  • ayd121212:
    Tepki verenlere baktığınızda adaletin doğru karar verdiğini anlıyorsunuz.Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti Alışmışsınız her olayda devleti kötüleyip, hop oturup hop kalkmaya, yok öyle eline megafon alıp insanları isyana yönlendirmek burası muz cumhuriyeti değil Alışacaksınız!!!! 586 726 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    GEZİCİ DARBECİLER SİZ UNUTTU SANIRSINIZ DEVLET UNUTMAZ, ZAMANINDA YEDİĞİN HIRMALAR ŞİMDİ SENİ TIRMALAR 629 651 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    Disneyin Atatürk için yaptığı sansüre neden ses çıkarmadı bu CHP ve avanesi...! 626 589 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    Banka soymak için kar maskesine, ülkeyi soymak için ise Atatürk maskesine ihtiyaç varmış. UĞUR MUMCU 1062 81 Yanıtla
  • Security Spcialist:
    Oh olsuunnn.Adalet yerini bulur. Kanımın son damlasına kadar Adaletimin yanındayım. 562 549 Yanıtla
  • fbeyza1017:
    Yahu bu cehepe bir kere olsun devlet için haklı bir tepki veremez mi? Netde üç kâğıtçı kaçak göçek insan varsa onların savunucuları 528 476 Yanıtla
  • Eray null:
    Nerede tutuklanan terörist var cehape hemen orada bitiyor 473 386 Yanıtla
  • okan:
    bencede doğru söylemişiniz hepiniz içeri 331 322 Yanıtla
  • Adem Karadeniz:
    İhtiras edenlere bakar mısın Katranı kaynatsan olmaz şeker cinsine tükürdüğüm cinsine çeker 316 243 Yanıtla
  • Kemsl:
    Türkler tarlalarda köylerde asgari ücretle şehit olur diyor. Diğer yandan ülkeye ,cumhuriyet zamanında gelen azınlıkların nesilleri ayrı bir dünya kurmuş bizi yönetiyor. 388 17 Yanıtla
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