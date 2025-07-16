Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı eski polis ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı eski polis ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı

Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı eski polis ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı
16.07.2025 20:59  Güncelleme: 20:56
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Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı eski polis ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı

Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı eski polis ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı.

AYŞE TOKYAZ CİNAYETİNDE ESKİ POLİS VE 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Küçükçekmece'de öldürüldükten sonra Eyüpsultan'da yol kenarında valizin içinde cesedi bulunan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz (22) cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sevgilisi polis memuru Cemil Koç ve beraberindeki 6 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Tokyaz'ı öldürerek cesedini valize koyan sevgilisi eski polis memuru Cemil Koç 'tasarlayarak öldürme' suçundan, diğer 6 şüpheli ise 'tasarlayarak öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama

Bu arada, çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, cinayetle ilgili yeni bilgilere ulaştı. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın, eski erkek arkadaşı olan eski polis memuru şüpheli Cemil Koç'un Küçükçekmece'deki evine 9 Temmuz günü saat 19.30'da birlikte girdikleri, zanlının ise 11 Temmuz saat 01.30 sıralarında bir valizle dışarıya çıktığı belirlendi.

CESEDİN BULUNDUĞU VALİZİ PARA KARŞILIĞINDA TESLİM ETMİŞ

Şüpheli Cemil Koç'un, olay yerinden araçla gittiği akaryakıt istasyonunda cesedin bulunduğu valizi başka bir kişiye para karşılığında teslim ettiği, bu valizin daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığı tespit edildi. Ayrıca 11 Temmuz Cuma günü sabah 04.00 sıralarında maktulün kız kardeşi Esra Tokyaz tarafından emniyete kayıp başvurusu yapıldığı öğrenildi.

Zanlı Cemil Koç'un ruhsatsız silah bulundurduğu gerekçesiyle 2024'te polislik mesleğinden ihraç edildiği ve "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" ve "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak veya kullandırmak" suçlarından kaydı olduğu bilgisine ulaşıldı.

VALİZİN OTOMOBİL BAGAJINA KONULDUĞU ANLAR KAMERADA

Tokyaz'ın cesedinin bulunduğu valizin, şüpheli Cemil Koç tarafından Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evinden çıkarılıp otomobilin bagajına konulması binanın güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Görüntülerde, henüz ismi bilinmeyen bir kişinin de valizi araca yerleştirirken Cemil Koç'a yardım etmesi dikkati çekiyor.

Ayşe Tokyaz cinayetinde 7 tutuklama

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi'nde pazar günü yol kenarında bir valizde 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın cesedi bulunmuştu.

Araştırmalarını derinleştiren polis, Tokyaz'ın son olarak eski erkek arkadaşı Cemil Koç'un Küçükçekmece Atakent Mahallesi'ndeki evine gittiğini ve bu evde öldürülüp valize konulduğunu, daha sonra Eyüpsultan'da yol kenarına atıldığını tespit etmişti.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerin incelenmesinin ardından, aralarında eski polis memuru Cemil Koç'un da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Tokyaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hatay'da defnedilmişti. Ayşe Tokyaz'ın, olay öncesi Cemil Koç'un evine gittiği anlar, binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Küçükçekmece, İstanbul, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ayşe Tokyaz cinayetinde katil zanlısı eski polis ve beraberindeki 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • ihsan Toper:
    yaşasın adalet 0 0 Yanıtla
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