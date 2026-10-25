Ayvalık açıklarında ölen Dr. Bingüllü, Burhaniye'deki hastane önünde uğurlandı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında ölen Dr. Bingüllü, Burhaniye'deki hastane önünde uğurlandı

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Ayvalık açıklarında ölen Dr. Bingüllü, Burhaniye\'deki hastane önünde uğurlandı
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Ayvalık açıklarında ölen Dr. Bingüllü, Burhaniye\'deki hastane önünde uğurlandı
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Ayvalık açıklarında meydana gelen deniz kazasında yaşamını yitiren Burhaniye Devlet Hastanesi KBB Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü için hastane önünde veda töreni düzenlendi. Törende eşi Handan Bingüllü'nün sözleri duygusal anlar yaşatırken, doktorun naaşı memleketi Adana'ya gönderildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında meydana gelen deniz kazasında yaşamını yitiren Burhaniye Devlet Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Şahin Bingüllü, yıllarca hastalarına şifa dağıttığı hastanenin önünden gözyaşlarıyla uğurlandı. Acılı eşinin törende yaptığı konuşma yürekleri dağlarken, mesai arkadaşları ve sevenleri sevilen doktoru son yolculuğuna uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşadı.

Ayvalık açıklarında dün gece meydana gelen tekne faciasında hayatını kaybeden Dr. Şahin Bingüllü'nün cenazesi, denizden çıkarılmasının ardından Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Bingüllü'nün naaşı, altı yıldır görev yaptığı Burhaniye Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Sevenlerini gözyaşlarına boğdu

Yıllarca hastalarının sağlığına kavuşması için mücadele eden Dr. Bingüllü için hastane önünde düzenlenen törende hüzün hakimdi. Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Tarık Erdil, daire amirleri, Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl, mesai arkadaşları, doktorlar, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, birlikte çalıştıkları ve yakından tanıdıkları Bingüllü'ye veda etmek için bir araya geldi. Törenin en yürek burkan anları ise Bingüllü'nün eşi Handan Bingüllü'nün konuşması sırasında yaşandı.

Acılı eşinin sözleri yürekleri dağladı

Eşini beklenmedik bir deniz kazasında kaybetmenin acısını yaşayan Handan Bingüllü, dün gecenin kendisi ve çocukları için çok uzun geçtiğini belirterek, "Eşim 6 yıl önce burada göreve başladı, burayı çok sevdi. Mesleğine aşık biriydi, çok iyi bir insan, eş ve babaydı. Hepinize geldiğiniz ve yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarını da kendisi gibi hekim olarak yetiştirdi. Onları bu vatana hizmet etsinler diye yoğun çaba gösterdi. Umarım ki bu şekilde idealist insanların erkenden yitip gitmeyecekleri bir dünyamız olsun" dedi.

Acılı eşin bu sözleri, törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı.

İki hekim evlat, babalarına veda etti

Dr. Bingüllü'nün kendisi gibi hekim olarak yetiştirdiği kızı Selin ve oğlu Oğuzhan Bingüllü de babalarının ardından büyük üzüntü yaşadı. Bingüllü ailesi, tören boyunca kendilerini yalnız bırakmayan mesai arkadaşlarının ve sevenlerinin taziyelerini kabul etti. Helallik alınması ve duaların ardından Dr. Bingüllü'nün naaşı, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Adana'ya gönderildi. Doktorun cenazesinin yarın ikindi namazına müteakip Kabasakal Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
Burhaniye Devlet Hastanesi3. SayfaHastaneSağlıkGüncelAdanaSon Dakika

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